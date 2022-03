Jak udržovat zahradu ekologicky?

Ekologické zahrady jsou čím dál více populární. Není třeba si je představovat jako neudržovanou a zarostlou plochu, i tento typ zahrady totiž dokáže působit velmi esteticky a pozitivně na lidskou psychiku. Celá zahrada však tvoří jeden ekosystém, který funguje dobře i bez vašich větších zásahů – zvládne udržovat optimální vlhkost i dostatek živin, a navíc zde není nic, co bychom měli likvidovat! Všechnu biomasu totiž využijeme k mulčování a kompostování, přičemž se tento „odpad“ dostane zase zpátky do zahrady.

Znáte permakulturní pěstování?

Ekologická zahrada nevznikne sama, ani se nejedná o „divokou přírodu“, kterou na pozemku po roce bez péče najdete. Při zakládání ekologické, tedy permakulturní zahrady, myslíme na užitkovost zvolených rostlin. Ve zkratce to znamená, že stromy i byliny by měly mít nějaký užitek pro nás i pro zvířata a hmyz v přírodě. Výhodou takovéto úpravy pozemku je také fakt, že můžete bez problému odjet na dovolenou, aniž by vám uvadly vysazené plodiny.

Permakulturní zahrada ale není pro každého. Ti z vás, kteří preferují spíše krátce střižený trávník, úhledné záhony a dokonale tvarovaný živý plot, jistě z divoce působícího porostu nadšení nebudou. To však neznamená, že nemůžete postupovat ekologicky i v klasické zahradě. Stačí dodržet pár základních pravidel.

Žádná chemie

Absence chemie je asi základ. Nepoužívejte žádná průmyslová hnojiva, pesticidy, insekticidy, herbicidy a další chemikálie, které do přírody nepatří. Jak jsme si již řekli, permakulturní zahrada si poradí sama, ovšem té klasické budete muset čas od času ulevit od škůdců, chorob a dalších neduhů. V tomto případě je vhodné si opatřit ekologické přípravky nebo dát na „babské rady“, které jsou v oblasti pěstitelství velmi účinné. Na mšice například platí kávová sedlina nebo odvar z kopřiv, proti molicím a obalečům si můžete připravit postřik z řepkového oleje.

Kompost jako hlavní hnojivo

Záhony, květináče i truhlíky hnojíme zásadně organickými hnojivy. Použít lze klasický chlévský hnůj, kuřince nebo jim připravená ekologická hnojiva, dostupná v potřebách pro zahrádkáře. Nejlepší ze všeho je ale kompost. Ten si navíc můžete vyrobit sami ze zbytků ze zahrady i kuchyně. Není příliš vhodné jej nechávat zrát v klasické popelnici, jak to někteří zahradníci dělají – kompost totiž potřebuje dýchat a musí se pravidelně obracet a provzdušňovat. Využijte tedy speciálních nádob a kompostérů.

Organické hnojení zahrady. Zdroj: Zadavatel.

Mulčujte přírodním materiálem

Také k mulčování lze využít zbytky ze zahrady. Pro sečení zahrady je dobré si pořídit sekačku s funkcí mulčování. Ta zajistí, že posečená tráva bude nařezána na ještě menší kousky, které lze ponechat na trávníku jako přírodní hnojivo. Po řezu ovocných stromků je zase možné dřevo zpracovat ve štěpkovači a výslednou dřevěnou drť využít jako mulč v záhonech. Pro zimování některých méně odolných rostlin zase můžete k jejich přikrytí místo netkané textilie použít ořezané větve jehličnanů.

Využijte dešťovou vodu

Využití dešťové vody je ekologické, ušetří vám náklady za vodu (či pitnou vodu ze studny), a navíc ji rostliny ocení nejvíce. Dešťovku je ale třeba pro další využití zachytit a nějakým způsobem skladovat. K tomu jsou určeny různé jímky a nádrže, které se jednoduše umístí do zahrady a k vodě máte přístup kdykoliv, pouhým otočením kohoutku na nádobě. Nádrže mohou být podzemní či střešní, nicméně tyto využijete v případě, že dešťovku využíváte také v domě, například ke splachování toalety.

K zalévání bohatě postačí menší sběrač dešťové vody, který umístíte ideálně pod okap – všechna voda pak bude stékat přímo sem.

Využití dešťové vody. Zdroj: Zadavatel.

A pokud máte jímky na dešťovou vodu zažité jako nevzhledné plastové barely, jistě vás potěší, že dnes už jsou k dostání i dekorativní verze, které skvěle zapadnou do celého konceptu zahrady.

Když budete mít hotovo v exteriéru, můžete ekologii přesunout i dovnitř – ať už se jedná o kuchyň, koupelnu, čisticí prostředky nebo hygienické prostředky. K životu v souladu s přírodou vás jistě inspirují zajímavé články na Ecoblog.cz, na kterém naleznete vše, co k běžnému eko-fungování během dne potřebujete.