Jak ušetřit za provoz domu a zvýšit jeho hodnotu?

Vybíráte tu nejefektivnější investici do vašeho domu? Zateplete fasádu.

Snaha o co nejúspornější celoroční provoz rodinných i bytových domů směřuje často k pořizování tepelných čerpadel nebo solárních panelů. Nesmí se ale zapomínat, že jejich efektivnímu uplatnění musí předcházet zamezení úniku tepla obvodovým zdivem domu, tedy zateplení.

Při výběru vhodného typu zateplení domu by majitel měl dát na radu odborníka. Určitě se to vyplatí. Vybere nejvhodnější technologii, spočítá správnou tloušťku izolantu i úsporu, jaké je možné vybraným zateplením dosáhnout.

Pod heslem „Bez děr to neber“ přichází nyní Baumit, přední výrobce stavebních materiálů, s kampaní, ve které nabízí řadu velmi zajímavých benefitů zateplovacího systému Baumit open.

Zdroj: shutterstock

Jeho výjimečnost spočívá především v konstrukci izolantu. Na první pohled by se mohlo zdát, že izolační deska s 2 500 drobnými otvory na metru čtverečním nemůže izolovat tak dobře jako stejný izolant bez děr, ale opak je pravdou. Perforace totiž zvyšuje paropropustnost zateplení při zachování skvělých tepelněizolačních vlastností. Za čtvrtstoletí, kdy je tato technologie na trhu, její celkový prodej v Evropě přesáhl již 18 milionů m2 a počet realizací neustále roste.

Nedávná studie sledovala úsporu zateplení systémem Baumit open po rekonstrukci cihlového rodinného domu postaveného před 100 lety. Výsledky studie jsou přesvědčivé. Při aplikaci izolantu Baumit open se roční finanční úspora energie na vytápění domu vyšplhala až nad hranici 100 000 Kč. Vynikající tepelněizolační vlastnosti systému jdou ruku v ruce s jeho jedinečnou prodyšností, která je důležitá především pro udržení ideální vlhkosti uvnitř stavby a vytvoření zdravých podmínek pro život v obytném prostoru.

Zdroj: shutterstock

Kampaň „Bez děr to neber!“ nabízí při nákupu uceleného zateplovacího systému Baumit open celou řadu zajímavých benefitů pro Vás i Vaši fasádu. Po dobu trvání kampaně, od 1. dubna do 30. září letošního roku, získá kupující děrované desky systému Baumit open do tloušťky 20 cm za cenu běžných desek bez perforace. Akční zvýhodnění tak přinese zákazníkům úsporu až 250 Kč/m2 fasády. To při realizaci zateplení standardního rodinného domu poskytne kupujícímu úsporu až 50 000 Kč. Dalším významným zvýhodněním, které ušetří kupujícímu starosti a finanční náklady, je doprava materiálu na místo stavby zdarma. Zdarma získáte i biocidní povrchovou úpravu fasády, bezplatné poradenství při výběru vhodného zateplení, tepelněizolační výpočty, ale také pomoc s žádostí o státní dotaci. Doporučení prověřených a vyškolených realizačních firem pro realizaci zateplovacího systému je pak pro společnost Baumit samozřejmostí.

Zdroj: baumit.cz