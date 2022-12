Jak velká je vaše tepelná ztráta? Jak jí můžete předejít či vyřešit

Topíte jako o život, ale pořád vám není příjemně? Možná má váš dům, anebo jeho část, velkou tepelnou ztrátu. Poradíme vám, jak odhad ztráty vypočítat i jak ji řešit a snížit tak náklady na vytápění.

Zimní období vždy nejlépe ukáže, kde má váš byt či dům nedostatky. Ať už se jedná o izolaci nebo opotřebení stavby.

Možná jste doposud únikům tepla a občasným závanům chladnějšího vzduchu zvenku nevěnovali pozornost a zkrátka jste si přitopili. Ceny energií ale v poslední době závratně rostou a snad každý přemýšlí, jak ušetřit. Přestože budou od ledna 2023 ceny elektřiny a plynu zastropované, jejich cena je stále výrazně vyšší než dva roky zpátky. Pokud vás zastropování cen zajímá, přečtěte si článek zde.

Mnohdy stačí málo, abyste dosáhli vytouženého pohodlí a tepla. V první řadě musíte prozkoumat, kudy vám teplo uniká. Často je to nedostatečná izolace zdí, stropů, podlah, střechy, fasáda či samotné základy domu. Ty nejběžnější ztráty se zjišťují o trochu lépe – může se jednat o okna či dveře.

Jak zjistit tepelnou ztrátu

Ztráty přes samotnou obálku domu, jako jsou právě stěny, podlahy nebo střechy, jsou pouhým pocitem těžko zjistitelné. Avšak pokud topíte hodně, a i tak máte studenou podlahu či stěny, pravděpodobně se jedná o špatně zaizolovaný materiál.

Celkovou tepelnou ztrátu můžete zjistit pomocí termovize, vlastního výpočtu či odborníka.

Termovize

Podle barevného rozlišení vám ukáže, kudy teplo uniká, nejvíce studená místa nebo třeba ve které místnosti zbytečně přetápíte.

Vlastní výpočet

Tepelnou ztrátu si můžete vypočítat také sami. Jedná se o složitější postup, ale pokud jste technický typ, rozhodně to zvládnete. Postupy, jak vypočítat tepelnou ztrátu, najdete na různých webech.

Pro přesný výpočet potřebujete znát:

Objem místnosti či objektu

Celkovou plochu

Celkovou plochu podlahy

Trvalý tepelný zisk

Typ zdiva u obvodu nemovitosti i ve vnitřních prostorách

Tepelnou prostupnost oken

Stavbu střech, a to včetně tloušťky a izolace

Typ dveří a jejich tepelnou prostupnost

Odborník

Tato varianta je dražší, ale zase budete mít jistotu, že vám výpočet udělá přesně. Zároveň vám může doporučit, na co se zaměřit a co by vám mohlo pomoct tepelnou ztrátu minimalizovat nebo jak zefektivnit vytápění domácnosti.



U oken a dveří zjistíte únik tepla snadno. Okna vám mohou profukovat kvůli špatnému či opotřebenému těsnění. Jestli vám přes těsnění vane do domácnosti chladný vzduch, zjistíte pocitově či podle mihotajícího plamene svíčky, nebo můžete zkusit test s papírem. Je to jednoduché. Mezi okno zavřete papír, a pokud půjde lehce vytáhnout, je čas na opravu nebo výměnu těsnění. Stejné postupy můžete zvolit i u dveří.

Jak předejít tepelným ztrátám

Při samotných rekonstrukcích se občas zapomíná na správnou izolaci. Může být sice nákladná, ale myslete na to, že správně izolovaná podlaha, stěna či strop vám v budoucnu mnoho peněz ušetří.

Pokud se teprve chystáte stavět, nezapomeňte na izolaci fasády a střechy. Teplý vzduch totiž ze své povahy stoupá nahoru a kvůli špatné izolaci střechy můžete přijít až o třetinu tepla.

U stavby nového domu vybírejte moderní a kvalitní plastová okna s izolačními dvojskly.

TIP: Na zateplení vašeho rodinného domu můžete ušetřit. V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám vám stát na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů, podlah a dokonce i na výměnu oken a dveří poskytne dotaci až 650 000 Kč.

Omezení úniku tepla nemusí být drahé

Nechcete se pouštět do úplné a drahé rekonstrukce? Existují jednodušší a levnější varianty řešení tepelných ztrát.

Zateplení půdy či střechy

Strop můžete zaizolovat pomocí desek z pěnového polyesteru, které položíte na podlahu na půdě. Na střechu domu můžete použít také foukanou izolaci, která nepotřebuje demontáž střešní krytiny.

Vyřešte průvan od oken či dveří

Těsnění v oknech může mít malé trhliny nebo může být opotřebované, to ale neznamená, že je nezbytné měnit celá okna. Stačí vyměnit těsnění. U oken dochází k ochlazování také přes skla, proto doporučujeme mít na oknech rolety, žaluzie či závěsy.

Těsnění dveří můžete také vyměnit, nebo použít přídavný pásek se štětinami, které přilnou k podlaze.

Pokud vás zajímají další tipy, jak během topné sezony ušetřit, nenechte si ujít článek zde.

