Jak vybrat batoh nebo aktovku? Přinášíme užitečné rady

Období prázdnin znamená pro mnohé rodiče také čas, kdy se začínají poohlížet po nové školní výbavě pro svého školáka. A pokud máte doma budoucího prvňáčka, je otázka správného výběru aktovky či batohu jistě klíčová. Podle jakých parametrů vybírat a nešlápnout vedle? Připravili jsme pro vás několik užitečných rad.

Sháníte pro své dítě kvalitní batoh nebo aktovku, ale jste trochu ztraceni v široké nabídce produktů? Chcete-li předejít zklamání a mít jistotu, že svého školáčka vybavíte opravdu kvalitní taškou, zaměřte se na ověřené výrobce!

Sázkou na jistotu a oblíbenou volbou dětí i rodičů, je například česká značka BAAGL, za kterou stojí tým skutečných lidí – rodičů, maminek designérek, textilních specialistů a fyzioterapeutů, kteří vybudovali značku, aby jejich děti měly možnost chodit do školy s co nejkvalitnějšími produkty.

Certifikované aktovky a batohy BAAGL jsou tak vyvíjeny s ohledem na ergonomické předpoklady, jsou lehké a individuálně nastavitelné, což je z hlediska zdravého vývoje pohybového aparátu opravdu důležité. Navíc můžete dát dítěti na výběr z široké škály motivů, u nichž víte, že splňují všechna kritéria pro zdravé každodenní nošení. Pokud tedy chcete pro své dítě ergonomicky vhodný batoh nebo aktovku, v případě BAAGL nemůžete šlápnout vedle.

Zdroj: BAAGL

Podle jakých kritérií vybírat?

A na co dalšího bychom se měli při výběru batohu či aktovky zaměřit? Mimo ověřeného výrobce, je zásadním kritériem pro výběr školní tašky její výchozí váha. Ta by v případě prvňáčka neměla přesáhnout více jak 1200 gramů. Neméně důležitá je také samotná konstrukce. Batoh nebo aktovka by měly mít kompaktní tvar, systém snadno nastavitelných popruhů a zpevněná, anatomicky tvarovaná záda. Popruhy by měly být dostatečně široké, aby se dítěti nezařezávaly do ramen a neomezovaly jej v pohybu. Dle doporučení fyzioterapeutů by na tašce neměl chybět ani hrudní pás zajišťující rozložení váhy břemene na celý trup.

Samozřejmostí by měly být bezpečnostní prvky, jakými jsou odrazky, výrazné barvy a reflexní materiál. V případě, že byste při výběru tápali, sázkou na jistotu jsou aktovky s takzvaným ITC certifikátem potvrzujícím kvalitu. Na etiketě bývá rovněž vyobrazena silueta páteře.

Jedním z vůbec nejlehčích batohů, který můžete svému dítěti pořídit, je například kompaktní batoh modelové řady BAAGL AIRY, který je vhodný už pro děti od první třídy. Je vybaven bederním i hrudním popruhem, především se však jedná o vůbec nejlehčí batůžek s hmotností pouhých 700 g. Je k dispozici ve čtyřech atraktivních motivech a díky odlehčené konstrukci se v něm bude vaše dítě cítit jako na obláčku!

Pokud ale chcete, aby školní taška s dítětem v průběhu školní docházky tzv. rostla, poohlédněte se po takové, která je vybavena posuvným zádovým systémem ERGO ADJUSTABLE SYSTEM! Širokou nabídku dívčích a chlapeckých motivů aktovek ERGO letos nově doplily motivy Drak, Safari, Butterfly, Dinosaurus nebo Tygr.

Zdroj: BAAGL

Stylová školní výbava – aby se vaše dítě těšilo do školy!

Nástup do školy je pro každé dítě velkou událostí, a pokud máte doma budoucího školáčka, je pro vás možná výběr aktovky a dalších školních pomůcek právě teď tématem číslo jedna. Jak dítě podpořit v tom, aby vykročilo do dalšího školního roku s odvahou? Bezpochyby nejlépe vždy funguje pozitivní motivace. Tou může být třeba společný výběr a nákup nového vybavení pro nadcházející školní rok. Oceníte tak dlouhodobou práci dítěte a zároveň je nadchnete pro zářijový návrat do lavic.

Úžasnou nabídku aktovek, batohů, celé řady školních potřeb a jiných stylových vychytávek najdete na stránkách www.baagl.cz nebo ve značkové prodejně BAAGL na Praze 8, kde vám s výběrem i nastavením ochotně poradí zkušený personál. Vyberete zde certifikované školní tašky pro malé i velké, holky i kluky. Kompletní výbavu do školy navíc můžete pořídit v cenově výhodných školních setech.

Nezbývá, než vám popřát šťastnou ruku při výběru a vašemu školáčkovi úspěšný start nového školního roku.