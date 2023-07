Jak vybrat kovové skříně do kanceláře?

Zdá se, že nezáleží na tom, kolik papírů a dokumentace vyprodukujete, vždy budete potřebovat více úložných skříní a kartoték. Ať už máte kancelář doma nebo se rozkládáte na pěti patrech kancelářského bloku v centru Prahy, kartotéky jsou nezbytností každé kanceláře.

Od vysokých kartoték až po kartotéky pod pracovním stolem, možnosti jsou nekonečné, ale kromě praktičnosti velikosti budete také muset zvážit rozdíl mezi materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Chcete dřevěné kartotéky, nebo chcete kovové kartotéky? Jaký typ kartotéky je pro vás ten pravý?

Odolné kancelářské skříně

Než si vyberete ten správný typ skříně pro vás, měli byste nejprve zvážit váhu předmětů, které tam budete dávat. Pokud jsou to jednoduché papírové dokumenty, dřevěná skříň by byla v pořádku. Pokud se však díváte na velké a těžké složky, možná zjistíte, že dřevěná skříň je náchylnější k poškození v důsledku nadměrné hmotnosti. Kovové skříně se často ukáží jako mnohem pevnější a z tohoto důvodu mohou také vydržet déle.

Zdroj: Dreamstime

Údržba skříně

Celkově dřevěné kancelářské skříně vyžadují více údržby, protože dřevěná konstrukce je ve srovnání s kovovou skříní náchylnější k prasklinám a oděrkám. Navzdory tomu se však dřevěné skříně obvykle mnohem snáze opravují. Pokud se kovová skříň ocitne v potřebě opravy (velmi zřídka), je to obvykle něco jednoduchého, jako je ochrana proti rzi, na rozdíl od prasknutí dřeva nebo prasknutí samotné nosné konstrukce.

Modifikace

Pokud byste chtěli v budoucnu upravit své kartotéky, může to být velmi důležitý faktor. Pokud jde o úpravy, možnosti jsou u dřevěných kartoték daleko větší. Ať už se rozhodnete jednoduše přetřít současnou povrchovou úpravu nebo se opravdu vydáte do města s broušením, natíráním, lakováním nebo mořením, najdete dřevěnou kartotéku mnohem otevřenější změnám. Kovové kartotéky, i když to není nemožné, budou vyžadovat specializovanější přístup vyžadující povrchové úpravy. To by vás pravděpodobně stálo mnohem více. Z tohoto důvodu by se staly oblíbenější dřevěné kartotéky.

Zdroj: Dreamstime

Vzhled

Pokud máte kovové skříně zafixované, jen jako školní skříňky na oblečení, nebo jako vybavení továrních dílen, nemohli byste být dále od pravdy. Současné kovové skříně a kartotéky hravě konkurují jak designem, tak i výběrem barev tem dřevěným. Mají navíc tu výhodu, že si můžete nechat vytvořit barevnou variantu přímo na míru, což u dřeva není zase tak jednoduché.

Zdroj: Dreamstime