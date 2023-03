Jak vybrat nejlepší tablety do myčky?

Nabídka tablet do myčky je dnes opravdu rozmanitá. Jak ale najít ty nejlepší tablety do myčky za příznivou cenu?

S čím se myčka potýká?

V první řadě záleží na tom, jak moc špinavé nádobí v myčce myjete. Pokud potřebujete pouze opláchnout pár hrnků od kávy nebo čaje, bude rozhodování jiné, než když pravidelně myjete připálené hrnce nebo pekáče.

Tablety do myčky se vyrábí v několika druzích, podle obsahu aktivních látek, které při mytí odstraňují nečistoty nebo mastnotu.

Pokud potřebujete umýt zaschlé pekáče nebo připálený hrnec, bude potřeba sáhnout po tabletách, které se označují jako “All in One” nebo “Premium”. Plníte-li kancelářskou myčku špinavými talířky od chlebíčků, budou stačit tablety do myčky s označením “Standard” nebo “Classic”.

Kouzlo složení tablet do myčky

Než otevřeme dveře myčky na konci mycího programu, v myčce se odehraje několik chemických procesů. Enzymy a povrchově aktivní látky se nejprve vrhnou na špínu, mastnotu a zbytky jídla. Ty nejlepší tablety do myčky pak nádobí ošetří antikorozním povrchem (který svědčí i myčce samotné) a kyslíkovými bělidly vyčistí pigmentové skvrny např. od čaje nebo kávy. Zároveň se postarají o povrchové napětí. To znamená, že kapky vody na konci cyklu na nádobí neulpí, ale stečou. (I sebelepší tablety do myčky ale nezamezí té trošce vody na obráceném dně hrníčku, kterou se asi každý jednou polil).

Myčka má ekologii ráda

Dávno neplatí, že tablety do myčky svým obsahem poškozují životní prostředí. To bylo způsobeno obsahem fosfátů, které podporují růst sinic. V dnešní době se již fosfáty do tablet do myčky nepřidávají (jsou zakázány od roku 2017) a dokonce lze koupit i ekologické tablety do myčky vhodné pro domy s vlastní biologickou ČOV, které u nás označujeme jako tablety do myčky “Nature”.

Tablety do myčky z Německa

Drogerie ZDE je svými tabletami na českém trhu dobře známá. První tablety jsme z Německa dovezli už v roce 2015. Byla to druhá jakost, ze které bylo nutné vytřídit jednotlivé kvality. Dnes už si tablety necháváme vyrábět přímo pro nás a dále je distribuujeme na trh.

Vždy jsme chtěli používat takové tablety, které by svou silou vyrovnali největším značkám na trhu, ale za zlomek jejich ceny. A to se nám podařilo. Naše tablety jsou velmi účinné a cenově dostupné, jako značkové tablety do myčky v akci. Naše levné tablety do myčky si tak oblíbily tisíce zákazníků po celé ČR a na Slovensku.

