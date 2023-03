Jak vybrat samolepky do kuchyně, aby skutečně perfektně ladily se svým okolím?

Pokud si chcete své bydlení něčím ozvláštnit, pak můžete vsadit na nápadité dekorace na zeď, jako jsou třeba samolepky a fototapety. Nestojí příliš mnoho, a přitom dokážou do vaší kuchyně vnést tu správnou atmosféru a dodat vám chuť ke každodenní přípravě pokrmů pro celou rodinu a mnohdy i nějakou tu inspiraci.

Aby však kuchyně vypadala i nadále maximálně k světu, je třeba se řídit některými doporučeními, které vám s výběrem té správné dekorace zaručeně skvěle pomohou.

Nálepky na zeď do kuchyně a jak na správný nákup

Při výběru samolepek na zeď do kuchyně je třeba vzít v úvahu několik věcí. Pro začátek byste si měli určit, jak velkou plochu budou zabírat. Vaše nová nástěnná dekorace do kuchyně by totiž rozhodně neměla svou přítomností přebít už přítomné vybavení a dekorace. Pro začátek tedy změřte dostupnou plochu zdi, kam chcete nálepku umístit, a vyberte velikost, která je vhodná pro daný prostor.



Nálepky do kuchyně je také třeba barevně sladit. Proto u nich jako dominantní vyberte barvu, která doplní stávající dekor vaší kuchyně. Pokud si nevíte rady, vsaďte na neutrální barvy, jako je černá, bílá nebo třeba šedá, které jsou víceméně univerzální a lze je ladit s mnoha různými styly designu. Pozor si ovšem dejte na velmi tmavé barvy, jako je například černá a tmavě hnědá. Ty jsou dobrou volbou spíše pro kuchyňské prostory a vybavení, které se nepoužívají často, protože na nich bývají v kombinaci s lesklým povrchem (což je u samolepek běžné) poměrně dobře vidět různé skvrny a stopy, takže se nevyhnete jejich častému čištění.

Dekorace na zeď do kuchyně a její design

A jak postupovat dál? Vyberte si design, který odráží váš osobní styl a celkovou estetiku vaší kuchyně. K dispozici je mnoho různých možností (například geometrické vzory, citáty, ilustrace a další). A nezapomínejte ani na vhodný materiál. Vždy proto hledejte samolepky vyrobené z odolného a vysoce kvalitního vinylu (nebo jeho obdoby), které se snadno nanášejí i odstraňují bez zanechání jakýchkoliv zbytků lepidla na stěnách či jiných površích. Poslední vlastnost je důležitá především ve chvíli, kdy vybíráte nálepky na kachličky do kuchyně. Pozůstatky těch nekvalitních se totiž odstraňují jen velmi obtížně a můžete si během tohoto procesu dokonce i poškodit dlažbu.



A stranou samozřejmě nesmí stát ani funkčnost, proto před nákupem svého vyhlédnutého kousku dobře zvažte, zda jde o nálepku vhodnou pro kuchyňské použití. Myslete například na to, zda je odolná vůči teplu a zda ji lze snadno čistit. Jinak se může stát, že se velmi brzy nenávratně poškodí.



Náš tip: Hledejte nálepky od známých a renomovaných značek, které mají dobré recenze zákazníků a mohou vám nabídnout bohaté zkušenosti s výrobou či distribucí vysoce kvalitních produktů. Mezi takové patří i e-shop https://myloview.cz/. Z bohaté nabídky si zaručeně vyberete to nejlepší, a to nejenom do kuchyně.

Nálepky do kuchyně aneb když jen jedna nestačí

Při plánování dekorace kuchyně se však nemusíte držet stranou. Pro ještě lepší efekt se nebojte použít více nálepek v různých velikostech a provedeních. Vzniklá kompozice vám pomůže vytvořit skutečně jedinečný a personalizovaný prostor, ve kterém se budete cítit dobře. Myslete však na to, že bys spolu měly nálepky na zeď do kuchyně vždy maximálně ladit



Když vezmete v úvahu tyto faktory, dokážete si zvolit opravdu optimální dekorace na zeď do kuchyně, které budou zároveň stylové i funkční, a které citlivým způsobem doplní stávající výzdobu vaší kuchyně. Rázem tak získáte prostor, ve kterém se budete cítit jednoduše skvěle.