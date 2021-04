Jak vybrat tepelné čerpadlo pro komfortní a úsporné vytápění

Tepelné čerpadlo je oblíbeným zařízením pro vytápění domácností, jenže mnoho lidí si stále neví rady, jak vybrat to pravé. Důležité je rozhodnout se pro správný typ čerpadla, a hlavně zvážit všechny důležité faktory, kterými bude toto zařízení ovlivněno. Jak tedy vybrat co nejlépe?

Topná sezóna

Pokud se rozhodnete pro typ tepelného čerpadla, které odebírá teplo z okolního vzduchu, je třeba myslet na topnou sezónu. Vytápění je totiž potřebné mnohem častěji než pouze ve velmi nízkých teplotách pod nulou. Ve většině domácností se totiž s topením začíná už v období kolem října či listopadu, přičemž pokračuje minimálně až do dubna.

V případech, kdy je přílišná zima pro fungování tepelného čerpadla, pomůže mu doplňující záložní zdroj, díky čemuž nebudete mít s vytápěním žádný problém. V našich podmínkách je tedy i tento typ čerpadla vhodný vzhledem ke klimatickým podmínkám. Mnohdy bývají čerpadla dimenzována pouze na 80 % potřebného výkonu, jelikož maximální výkon by byl využit pouze pár dní v roce. Nemusíte se však bát, potřebný výkon v případě potřeby zajistí přídavný zdroj tepla.

Tepelná ztráta

Tepelná ztráta se může měnit, a to v závislosti na venkovní teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více narůstá tepelná ztráta domu. Je však třeba znát, jaká je tato hodnota konkrétně pro váš dům. Spočítat si to můžete i sami, ale není to zrovna jednoduché. Budete potřebovat započítat ztráty všech konstrukcí a ztráty větráním. S počítáním vám pak mohou pomoci dostupné programy. Pokud si v tomto nejste jisti, s určením tepelné ztráty vašeho domu vám může pomoci projektant nebo energetický specialista.

Výkon tepelného čerpadla

Jestliže si nevíte rady, jak získat výpočet výkonu tepelného čerpadla, může vám pomoci jednoduchá online dostupná kalkulačka. S její pomocí snadno zjistíte, jaký výkon bude vyhovovat vašim potřebám. Můžete se setkat s velice odlišnými cenami za podobné výkony. Nenechte se však nalákat na nízké ceny, kvalita takových čerpadel může být horší, takže jeho funkčnost nebude tak dobrá a zkrátí se tak také životnost. Proto neváhejte raději investovat do spolehlivých firem.

Žádat byste měli certifikát, který prokazuje správnost udaných parametrů a také osvědčení o zkoušce. Výkon by měl odpovídat tepelné ztrátě domu, aby vytápění bylo ideální. To lze spočítat, ale na pomoc si můžete přizvat specialistu, který vám se vším poradí. Pokud si dáte při výběru opravdu záležet a vyberete vhodné zařízení, tepelné čerpadlo se postará o tepelný komfort, takže můžete i v zimě odložit přikrývky.

Zdroj: Shutterstock.com

Typ čerpadla

Důležité je vybrat vhodná zdroj tepla pro čerpadlo – nabízí se tři typy. Čerpadlo může teplo získávat z okolního vzduchu, půdy, či spodních vod. To se vše odvíjí od toho, jaké máte možnosti. Pokud se rozhodnete pro čerpadlo země/voda, lze teplo čerpat z velké plochy půdy, nebo případně využít pouze hloubkové vrty, které jsou méně náročné na prostor. Tento typ vám pomůže ušetřit až 70 % nákladu na vytápění. Prvotní investice je však vysoká.

Druhým typem je čerpadlo vzduch/voda, které bere teplo z okolního vzduchu. Ušetřit tak můžete až 60 % původních nákladů, pořizovací cena navíc není tak vysoká. Investice se vám tedy poměrně brzy vrátí. Navíc je snadné na instalaci a provoz.

Posledním typem je tepelné čerpadlo voda/voda. Takovéto zařízení odebírá teplo ze spodních vod. V případě, že máte na pozemku dostatek vody, jedná se o ideální řešení. Zároveň je to typ s nejlepšími ekonomickými výsledky. S nákupem tepelného čerpadla vám mohou pomoci také dotace, díky kterým můžete získat příspěvek až 100 tisíc korun. K sehnání čerpadla za příznivou cenu vám mohou pomoci také online kupóny u některých prodejců.

Tepelná čerpadla jsou stále více populární, nabízí totiž skvělé vlastnosti, přičemž nemají vysoké nároky na provoz. Pokud tedy hledáte ekologičtější a také ekonomicky výhodnější řešení vytápění, tepelné čerpadlo je to pravé.