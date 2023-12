Vánoce jsou za dveřmi a s nimi přichází otázka, co si na sebe vzít. Teď asi sedíte v teplákách u stromečku a přemýšlíte, co s tím. Máme pár tipů, jak vypadat skvěle a zároveň se cítit pohodlně. Účel svátků je trávit čas s rodinou a blízkými, ne soutěžit v módní přehlídce. Ale proč nevypadat hezky?

Vánoce jsou obdobím, kdy můžeme experimentovat a vyčnívat z davu. Tak proč toho nevyužít a přidat do svého vzhledu trochu vánoční magie? Zářící ozdoby do vlasů, luxusní kabelky, přepychové náušnice a vánoční brože – to všechno vám podle módní expertky Mirandy Holderové pomůže vytvořit ten pravý vánoční outfit. Tak na co ještě čekáte?

Nápady na vánoční outfit od Týnuš Třešničkové na jejím YouTube kanále:

Zdroj: Youtube

Vánoční oblečení

Při výběru oblečení pro okamžik pod stromečkem vsaďte na výrazné barvy a veselé vzory. Skvěle vypadá červený nebo zelený svetr v kombinaci s roztomilými vánočními vzory. Tento outfit přidá do chvíle rozbalování dárků ještě více radosti a barevného kouzla.

close info Profimedia zoom_in Vsaďte na výrazné barvy a veselé vzory.

Zářící ozdoby do vlasů

Mějte na paměti, že první dojem je klíčový a ten začíná od hlavy. Zářící ozdoby do vlasů jsou letos velkým hitem. Hvězdičky, mašle, světélka... vše, co připomíná vánoční osvětlení, je naprosto in. Tak proč si své vlasy nepřizdobit a nenechat je zazářit jako nejkrásnější vánoční stromek?

Luxusní kabelka

Kabelka, to je přítelkyně každé ženy. A v době Vánoc se stává také jejím věrným společníkem na cestě za dokonalým vánočním vzhledem. Letos se nosí luxusní kabelky s vánoční tematikou. Sobi, stromečky, ozdůbky... vše, co vám připomene vánoční atmosféru, je vítáno. Kabelka tak nejen dokreslí váš outfit, ale také ukáže vaši vášeň pro Vánoce.

"Většinou po takových kabelkách toužíte celou sezónu a připadají vám příliš extravagantní, abyste si jednu z těchto krásek dopřáli, protože jsou opravdu příležitostným zbožím. O svátcích bude pro takové kousky ideální příležitost, protože opravdu okamžitě změní outfit a v mžiku se z denního kompletu stane úplný glamour," říká Miranda Holderová.

Přepychové náušnice ve vánočních barvách

Náušnice, to je šperk, který je vždy vidět. A proč by tomu mělo být jinak právě o Vánocích? Sáhněte po náušnicích v přepychových vánočních barvách – červené, zelené, zlaté. Takové náušnice nejenže doplní váš vánoční dresscode, ale také vám dodají tu správnou vánoční náladu.

close info Profimedia zoom_in Náušnice ve vánočních barvách

Brož s vánočním motivem

A na konec nezapomeňte na brož. Ano, slyšeli jste dobře. Brože jsou zpět a tentokrát s vánočními motivy. Brože ve tvaru vánočních ozdob, stromečků nebo santa klausovských čepic, to všechno je letos na vrcholu módního žebříčku.

Zdroj: exress.co.uk