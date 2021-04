Jak vytvořit plot, který je stále jako nový? Pomůže vám beton

Úkolem plotu dávno není jen ztížit nezvaným hostům přístup na váš pozemek. Musí také dobře vypadat. A dlouho vydržet, abyste ho nemuseli každých pár let opravovat nebo dokonce kompletně měnit. To všechno přitom hravě splní betonový plot.

Oproti dřevěným nebo kovovým plotům mají ty z betonových tvárnic několik výhod. Tou zřejmě nejdůležitější je snadná údržba a výborná odolnost.

Zatímco pletivo nebo dřevěné plaňky pod vlivem větru, deště a mrazu postupně chátrají, beton těmto vlivům výborně odolává. I díky zákrytovým deskám, které ho dokáží ochránit. Betonový plot tak i po letech vypadá jako nový.

A protože nemusíte řešit pravidelné přetírání nebo výměnu latí, které jsou spojené s kovovými a dřevěnými ploty, investice do betonu se vám za několik let vrátí.

Betonové ploty jsou navíc speciálně ošetřené, a proto se skvěle brání také znečištění.

Nebojte se kombinovat

Další výhodou betonového oplocení je jeho vzhled. Už na první pohled působí čistě, elegantně a mohutně.

Kromě toho nabízí betonové plotovky i řadu barev a vzorů. Snadno je tak přizpůsobíte svému domu nebo okolní zástavbě. A můžete je kombinovat i s dalšími materiály, jako je dřevo nebo kov.

Hledáte opravdu majestátní plot? Vsaďte na kombinaci betonu a kovu. Zdroj: www.best.info

Právě vzhled je při výběru plotových tvarovek zásadní. Betonový plot vám totiž vydrží celý život, a proto se vám musí líbit.

Naštěstí máte na výběr řadu variant. Je tedy jen na vás, jestli dáte přednost modernímu designu postavenému na čistých liniích nebo zvolíte například imitaci kamene.

Dokonalé spojení plotu a zahrady

Stejně jako vzory se vám přizpůsobí i barvy betonových plotovek. Můžete sáhnout jak po elegantních chladných odstínech, tak po příjemných teplých barvách. I díky tomu plot snadno sladíte se svým domem.

Betonový plot navíc maximálně propojíte se svou zahradou. Stačí využít systémy, které můžete osadit květinami. A dodat plotu ještě větší kouzlo a originalitu.

Spojení betonu a květin dodá vašemu plotu styl a originalitu. Zdroj: www.best.info

Plot, se kterým ušetříte až 10 %

Betonové ploty nabízí unikátní spojení, jaké u jiného materiálu nenajdete – tedy výborný vzhled, maximální odolnost a nízkou údržbu.

Až do konce dubna ho navíc můžete postavit opravdu výhodně. Společnost BEST, která je největším českým výrobcem betonové dlažby a zahradních prvků, totiž připravila speciální akci na betonové plotovky BEST - MAESTRA. Do 30. 4. 2021 získáte každou 10. zdarma.

Celý plot tak můžete mít až o desetinu levněji.

Dlažba BEST - MAESTRA nabízí několik barev a jejich mixů. Jako u varianty Arabica. Zdroj: www.best.info