Jak zařídit obývací pokoj? Inspirujte se trendy na rok 2022!

Trendy v bydlení na rok 2022 jsou vzrušující a plné změn! Pojďme se na ně společně podívat. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší, které můžete využít při zařizování nového obývacího pokoje, ale i při menším oživení již používaného, staršího prostoru.

V hlavní roli sedačka

Tak jako je obývací pokoj středobodem rodinného setkávání a zábavy, tak srdcem každého obývacího pokoje je pohovka. Tenhle nábytek není důležitý jen jako místo k odpočinku. Ale je i zároveň výraznou dominantou pokoje. S výběrem si pro dejte záležet a pokud už vám vaše současná sedačka neslouží, je čas na výměnu.

Hitem pro rok 2022 jsou luxusní sedací soupravy. Zakázková atypická sedačka v netradičním provedení je přesně to, co váš obývací pokoj potřebuje. Zapomeňte na fádní tvary a okoukanou klasiku a dopřejte si něco nového, vzrušujícího.

Co se estetické stránky týče, tak letošní sezóna se ponese v duchu oblých tvarů. Pohovky s ostrými rohy působí agresivně. Za to zakulacené rohy, opěrky, nohy a vůbec celkový tvar sedačky vyzařuje uklidňující a relaxující energii. A materiály? Vybírejte jak z rozličných látek čalounění, tak z kůže. Obě varianty jsou letos v módě.

Výrazné barvy pro dobrou náladu

Ať už se řadíte mezi fanoušky extravagance, nebo jste v domácím dekoru spíše umírněnější typ, výrazné barvy jsou skvělým způsobem, jak oživit interiér a dodat mu na charakteru. Zapojit do obývacího pokoje pár sytých a veselých odstínů není žádná věda. Nebojte se, nemusíte hned malovat zeď na křiklavě růžovou.

Výrazné akcenty lze zakomponovat například pomocí dekoračních polštářků, odvážných plédů či koberečků ze syntetiky, ale například i barevných židlí. Nebo natřete staré dveře! Podívejte se na barevné schéma a hledejte protilehlé, tedy kontrastní barvy. Kromě výrazných barev jsou v letošním roce trendy také odvážné vzory. Především ty geometrické, ale narazíte i na potisky listů a květin.

Tmavé barvy pro dramatickou atmosféru

Při představě zářivých barev v obývacím pokoji vám naskakuje husí kůže? Pak vás určitě potěší módní trend v bytovém designu z opačné strany barevného spektra. Dramatické a záhadné odstíny jako je tmavě zelená s podtóny šedé nebo půlnoční modř totiž hýbou katalogy a internetem. Jak je šikovně zakomponovat, tak aby to u vás doma nevypadalo jako v kobce?

Tmavé barvy pro obývací pokoj zvolte pouze ve formě nátěru nebo tapet. Pokud obývací pokoj není příliš prostorný, klidně jim vyhraďte pouze jednu stěnu. Díky šedým podtónům krásně ladí se světle hnědou, béžovou a okrovou, tedy s barvou dřevěného nábytku a dalšího vybavení, ale i s bílou, šedou a všemi jejich světlými odstíny.

Konferenční stolky a poličky? Udržitelnost je in!

Žádný obývací pokoj se neobejde bez konferenčních stolků a poliček, na které si odložíte oblíbené knihy nebo dekorační předměty. Letos je v módě udržitelnost a tento trend se bude nejspíš pár let držet u slova.

Zkuste si tuto výbavu sami vyrobit – například využít starý nábytek. Přetřít ho, předělat, oživit atd. Nebo si ji obstarejte z materiálů, které jsou recyklované a nezatěžují životní prostředí. Důležitá je i otázka masové výroby.

Když vám konferenční stolek připraví menší lokální firma, je to ekologičtější, než když vám ho vyrobí na druhém konci planety. Navíc z nekvalitních materiálů. Berte to i z praktické stránky. Poctivé materiály jako je dřevo, ratan nebo kámen prostě vydrží. Je to tedy i dobrá investice do budoucna.

Pozvěte přírodu k sobě domů

Také tak rádi pobýváte v přírodě? A doma je to u vás samá květina? Pokud ne, je čas na změnu. Alespoň tak si to žádá letošní trend. Pokud je váš obývací pokoj v podkroví a máte tam spoustu přirozeného světla, tím snáz vám to půjde.

Klíčem je vytvořit iluzi, že nevcházíme do obývacího pokoje, ale na terasu nebo zahradu, která je zalitá slunečním světlem. Vsaďte na neutrální barvy a materiály jako je juta, keramika nebo beton. Ty lze zakomponovat skrze dekorace, květináče, nábytek či tapety. Kromě klasických květin jsou teď trendy také větší stromy. Některé květináče pořiďte v lehce naddimenzovaných velikostech. Útulnost vytvoříte pomocí pletených plédů, dekoračních polštářků a dek.