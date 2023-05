Jaké sklenice a poháry se vyplatí mít doma?

Pokud vybavujete domácnost novým nádobím nebo jen chcete doplnit zásoby, bude to chtít stylové sklenice a poháry. Že nevíte, které kousky budou v letošní sezóně moderní? Nevadí, my vám to na následujících řádcích rádi prozradíme. Proto čtěte a nechte se inspirovat společně s námi!

Podle jakých parametrů vybírat sklenice a poháry do naší domácnosti?

Poháry a skleničky do naší domácnosti si můžeme vybírat na základě materiálu, z kterého jsou vyrobené. U některých kousků se může jednat o 100% sklo, na trhu však najdeme také sklenice a poháry z nejrůznější příměsí. My se přimlouváme za klasické skleněné skleničky a pohárky. Ty jsou stále moderní a vzhledem zapadnou snad do každé domácnosti. V některých domácnostech můžeme narazit i na keramické pohárky. K těm bychom pak měli pořídit i další keramické modely servírovacího nádobí. Sklenice i poháry do kuchyně musí být vyrobené z odolných materiálů. Vhodné jsou kousky, které jsou zhotoveny ze silného skla, které se v případě upadnutí na zem jen tak nerozbijí. Někteří výrobci silnější sklenice označují také pojmem nerozbitné. Vhodné jsou i poháry s tzv. dvojitým sklem. Díky nim se můžete ze sklenice napít i horkého nápoje. Sklenice a poháry můžeme vybírat také podle velikosti a podle toho, co do nich chceme servírovat. V ideálním případě si obstarejte sklenice a poháry různých velikostí. Skleničky na alkohol pak můžete vybírat podle toho, co se u vás nejčastěji pije. Svoji roli hraje při výběru servírovacího nádobí i jeho design. O tom, jaké modely si můžeme zvolit, si povíme na následujících řádcích.

Jaký design, barvy a vzory mohou mít moderní sklenice a poháry v naší domácnosti?

Sklenice a poháry v naší kuchyni by pak měly mít i stejný nebo podobný design jako naše další nádobí. Sklenice můžeme volit v hladkém i v broušené provedení. Vyberete-li si do vaší výbavy misky z broušeného skla, vyberte k nim i broušené poháry a sklenice. K hladkým miskám se zase budou hodit skleničky a poháry v hladkém provedení. Zaměříme-li se na barvy, můžeme vsadit na průhlednou klasiku. Moderní jsou však aktuálně také sklenice a pohárky v přírodních a v pastelových odstínech. Barev se v kuchyni bát vůbec nemusíte. Jen je potřeba sjednotit celý skleněný servis do jednoho barevného tónu. Když tak učiníme, vytvoříme tím jednotný design v naší kuchyni. A přesně o to nám při vybavováni domácnosti jde. Líbit by se vám mohla světle fialová, zelená i modrá barva. Sklenice a pohárky bychom pak měli vybírat i s ohledem na celkové vybavení naší kuchyně. Jak se k tomuto úkolu postavit si prozradíme v závěru článku. Sklenice a pohárky na sobě mohou mít různé broušené kytičky či jiné obrazce.

Jak vybírat servírovací nádobí s ohledem na design naší kuchyně?

Servírovací nádobí by mělo ladit i s celkovým designem naší kuchyně. Máme-li dřevěnou kuchyňskou linku v světlém dekoru, můžeme k ní volit nádobí v průhledné, ale také v pastelové barvě. K tmavým prvkům v naší kuchyni pak spíše přikupte skleněné nádoby a pohárky v tmavém odstínu. Průhledné modely sklenic a pohárů se však hodí do každé kuchyně. Zde je to vždy sázka na jistotu. Vhodné průhledné i barevné kousky nádobí najdete např. i tady: https://www.sinsay.com/cz/cz/. Tady si přijde na své každá domácnost.