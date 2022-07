Jaký trezor vybrat pro zabezpečení cenností

Důležité doklady, hotovost, drahé hodinky nebo šperky a další cennosti – podobné předměty byste neměli nikdy nechávat doma volně ležet, ani je schovávat ve skříních a zásuvkách. Zkušení zloději většinu těchto triků dobře znají a v případě vloupání ukryté cennosti často velmi rychle objeví. Cennosti, důležité doklady a dokumenty, ale i předměty, na kterých vám zkrátka záleží, je proto vhodné uchovávat uzamčené v bezpečném trezoru.

Při výběru trezoru je však potřeba mít na paměti, že ne každý trezor znamená automaticky bezpečnost. Na trhu je k dostání řada levných trezorů, jejichž bezpečnost je minimální. Nezřídka je lze velmi snadno během pár sekund otevřít pomocí běžných předmětů, které najdete v každé domácnosti. Takový trezor ihned upoutá pozornost zloděje, který jej jednoduše otevře a nemusí ztrácet čas pátráním po cennostech.

Pro uložení skutečně cenných nebo důležitých předmětů je proto vždy doporučeno volit trezor s bezpečnostní certifikací. Certifikované trezory musejí před uvedením na trh projít náročným testováním odolnosti proti různým způsobům mechanického napadení (vrtání, páčení, řezání plamenem apod.) i neoprávněného překonání zámku. Nižší bezpečnostní třídy se označují S1 a S2, vyšší pak 0 až 5. Čím vyšší je bezpečnostní třída, tím je trezor odolnější a jeho obsah bude možné také pojistit na vyšší částku.

Dostupné jsou také ohnivzdorné trezory, díky kterým budou vaše cennosti v bezpečí i v případě požáru. Optimální ochranu nabízejí trezory s certifikací bezpečnostní třídy i požární odolnosti.

Před pořízením trezoru zvažte jeho plánované umístění. Trezory menších velikostí se často používají jako nábytkové trezory a instalují se například do skříní či pracovních stolů. Naopak velké trezory bývají obvykle samostatně stojící. V obou případech je vždy nutné trezor bezpečně ukotvit do stěny nebo podlahy, případně k pevné části nábytku. Zabráníte tak tomu, že si zloděj trezor odnese celý a otevře si jej později. Další variantou jsou stěnové trezory, určené k zazdění do zdi, případně do podlahy.

Moderní trezory nabízejí možnost odemykání na klíč a nebo jsou vybaveny elektronickým zámkem na kód nebo otisk prstu. Stačí si vybrat, který způsob otevírání je pro vás pohodlnější. A v neposlední řadě – plánujte dopředu při výběru velikosti. Více se vyplatí investovat rovnou do většího trezoru, než momentálně potřebujete, než později dokupovat další trezor.