K čemu slouží chytré telefony a jak je vybrat?

Ještě v 90. letech minulého století sotva kdo očekával, že během dalších desetiletí vznikne zařízení, které spojí telefon se zábavním centrem. V současné době jsou chytré telefony jedním z nejdostupnějších a nejlevnějších řešení, které si může dovolit prakticky každý. Každým rokem přicházejí na trh nové modely těchto telefonů obohacené o další funkce.

Co je to chytrý telefon neboli smartphone?

Co je to smartphone? Jeho název odkazuje na dvě anglická slova: smart, což znamená „chytrý“ a phone, což znamená „telefon“. Tomuto názvu vděčí za množství funkcí, které má k dispozici. Jedná se o zařízení pro odesílání a příjem SMS a MMS. Je již standardem, že každý smartphone je vybaven fotoaparátem a videokamerou. Navíc díky možnosti připojení k internetu můžete surfovat na svých oblíbených stránkách nebo trávit čas na sociálních sítích.

Smartphone je dále vybaven GPS, hlasovým záznamníkem a multimediálním přehrávačem - video a audio soubory. Výběr konkrétního modelu smartphonu závisí na mnoha faktorech, mezi které patří především to, k čemu a kým bude sloužit. Jiné zařízení bude fungovat pro staršího člověka a jiné pro teenagera nebo obchodníka.

Pro koho je chytrý telefon?

Pro používání smartphonu neexistují žádná věková omezení. Před nákupem se však vyplatí zodpovědět si pár otázek pro optimalizaci funkčnosti vašeho zařízení. Pokud se má jednat o služební telefon, je třeba počítat s tím, že jej ve velmi velké míře budete využívat na telefonáty. Takový model smartphonu by měl být vybaven programy pro úpravu dokumentů. Lidé, kteří rádi fotí a zachycují každý okamžik na fotoaparát, se musí blíže podívat na určité technické parametry. Mnoho modelů smartphonů má velmi kvalitní vestavěný fotoaparát, který úspěšně nahradí profesionální vybavení začínajícího fotografa. Mladí lidé a teenageři často využívají různé aplikace. Aby fungovaly hladce a plynule, stojí za to věnovat pozornost operačnímu systému.

Na co se zaměřit při nákupu?

Co by měl mít dobrý smartphone? Především kvalitní displej. Na trhu jsou dostupné smartphony, které mají prakticky celou obrazovku, např. Apple iPhone X. Obrazovky OLED Super Retina HD umožňují vidět barevnou hloubku, např. Apple iPhone Xs. SUPER AMOLED obrazovky (vylepšená verze OLED obrazovek) jsou zákazníky oblíbené a důvěryhodné. Vyznačují se energetickou účinností a dobrým kontrastem. Jsou ultratenké a reagují mnohem rychleji na dotyk. Jedním z příkladů je Samsung Galaxy Note. Špičkové smartphony jsou často vybaveny ochrannou vrstvou skla, která chrání před mechanickým poškozením.



Nesmírně důležitý je také procesor, který je někdy označován za srdce každého smartphonu. Princip je jednoduchý – čím více jader a vyšší takt procesoru, tím lépe pro uživatele. Smartphony fungují na různých operačních systémech: Android (např. Huawei P30 Pro 6, Xiaomi Mi 9), Windows Phone a iOS (všechny modely Apple). Vyplatí se také zkontrolovat výdrž baterie. Optimální kapacita baterie je v rozmezí od 1200 do 1900 mAh. Prakticky každý kvalitní smartphone je vybaven moduly, které usnadňují přenos dat. Kromě těch základních, jako je Wi-Fi, Bluetooth nebo 3G / 4G / LTE, mají nejnovější modely také NFC modul, který slouží k přenosu dat mezi zařízeními (např. virtuální peněženka).