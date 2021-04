Karbolineum extra 3 v 1 vše co dřevo potřebuje

Dřevo je organický materiál a jen málokdo ho nemá ve svém okolí. Ve formě nejpřirozenější, ve formě stromů, obklopuje náš dům, lemuje cestu, po které se procházíme, poskytuje nám stín a pohled na stromy nás prostě uklidňuje. Ve formě stavebního materiálu nám dodává pocit přirozenosti v místě, ve kterém žijeme.

Stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dřevěné fasády, šindelové střechy, chaty, chalupy, obložení, pergoly, altány, parkovací přístřešky, ploty, okna, okenice – to vše nás obklopuje a my si to pořizujeme nejenom pro našli radost, ale především proto, že se jedná o přírodní materiál.

Zaslouží si, abychom mu dali tu správnou péči

Nejlepší volbou je Karbolineum extra 3 v 1, které se stará o dřevo:

dekoruje, impregnuje, ochraňuje.

Nabízí vše, co dřevo od vás očekává. Spojuje v sobě funkce hloubkového napouštědla a vrchního ochranného nátěru. Nátěr má vynikající penetrační schopnosti. Impregnuje dřevo a zároveň mu zajišťuje účinnou ochranu proti veškerým negativním vnějším vlivům včetně UV záření. Použitý pigment navíc zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení plísněmi, řasami a houbami. Karbolineum extra 3 v 1 neuzavírá póry a umožňuje dřevu dýchat. Nátěr se neloupe a nepraská. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu.

Má jedinečné vlastnosti …

… a díky tomu je v současné době nejpoužívanějším přípravkem pro nátěry šindelových střech, historických objektů a památek lidové architektury.

Za Karbolineum extra 3 v 1 nemluví pouze reklamní články, ale konkrétní stavby.

Rozhledna Milada na Předním Chlumu u Orlické přehrady – nejenom nádhernými výhledy, ale i kvalitním nátěrem, se pyšní tato moderní rozhledna.

Kanadské sruby patří mezi nádherné stavby, a jejich majitelé si jistě přejí, aby jim dlouho bez velké údržby sloužily. Sruby ošetřené Karbolineem extra 3 v 1 jsou např. v kempu u přehradní nádrže Rozkoš ve východních Čechách.

Směsí odstínů: jantar, palisandr, kaštan se honosí báň kostela – Dlouhá Lhota u Příbrami.

Rekonstrukce kulturní památky kostela Panny Marie Sněžné – Velké Karlovice, spočívala ve výměně dvacetitisíc šindelů a ochraně před povětrnostními vlivy nátěrovou hmotou Karbolineum extra 3 v 1. Střešní plášť a stěny – odstín kaštan, římsy a sloupy lucerny – odstín palisandr.

A je mnoho dalších zajímavých staveb, roubenek, zahradních domků v České i Slovenské republice, pro které jejich majitelé zvolili Karbolineum extra 3 v 1. Důvodem jsou již víše zmíněné vlastnosti a barevná škála odstínů: jantar, pinie, dub, ořech, mahagon, palisandr, jedle, třešeň, kaštan, teak. Samozřejmostí je i odstín bezbarvý.

Je jedno kolik ho potřebujete

Detecha vám nabídne takové množství, jaké si přejete – od malých balení 0,7 kg, 3,5 kg, 8 kg až po sudy o 50 kg nebo 160 kg. Spotřeba pro dostatečnou hloubkovou ochranu dřeva je min. 150 g/m² (6,7 m²/1 kg) dle savosti dřeva, na nové se doporučují dvě vrstvy.

Potřebujete poradit nebo se podělit o svoje zkušenosti

Přečtěte si rady a tipy specialistů na stránkách https://www.detecha.cz/tipy-a-triky/. O svoje nápady se zase můžete podělit vy s námi. Nebo se potřebujete jenom na něco zeptat? Pište na poradna@detecha.cz.

Kvalita – to je naše priorita

Detecha je chemické výrobní družstvo s pevnou pozicí na trhu. Spolupracuje se špičkovými odborníky a renomovanými výzkumnými pracovišti. A nespí na vavřínech, každý rok přijde na trh s něčím novým. Hlavním zákazníkem je konečný spotřebitel pro kterého chce Detecha jen to nejlepší.