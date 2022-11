Kde a jak koupit vánoční osvětlení plus několik tipů, jak s ním zaručeně zazářit

Vánoce jsou mimo jiné svátky světla. Toho přírodního se nám v této době nedostává, a tak se uchylujeme ke svíčkám, lampám a podobným zdrojům toho umělého. Až do Tří králů nám pak domovy zdobí vánoční osvětlení. Pokud hodláte na letošní svátky koupit nové, máme pro vás pár tipů.

Kde nakoupit a kde ne

Také si říkáte, že koupit pár žárovek na kabelu není žádná věda? Jistě máte pravdu, ovšem vejít do první večerky a tam sáhnout po náhodné krabici ukrývající vánoční osvětlení by byla chyba. Některá světýlka využívají klasické žárovky, jiná trvanlivější a úspornější LED diody. Mohou mít také různou teplotu barev a k tomu řadu funkcí, jako je časovač, automatické stmívání a podobně. Za každou takovou funkci se samozřejmě platí, ovšem porovnat si cenu a další vlastnosti vánočního osvětlení a následně vybrat to pravé vánoční osvětlení můžete pouze ve specializovaném obchodě.

Jistě, jistě, před Vánoci si člověk shonu při nakupování užije až až a hledat obchod, kde je nabídka dostatečně široká a obsluha zákazníkovi fundované poradí, není nic, čím by chtěl každý trávit čas. Naštěstí je tu internet a nákupy z klidu a pohodlí domova. E-shop s vánočním osvětlením není nic, co byste pomocí vyhledávače nenašli za pár okamžiků.

Jak s osvětlením zazářit

Až budete brouzdat nabídkou takového internetového obchodu, nenechte se okouzlit pestrou nabídkou barev. S těmi se naopak držte při zemi. Nejvíce parády s vánočním osvětlením uděláte, pokud celou výzdobu vyladíte pouze do jedné či dvou barev. Hlídejte přitom i jejich odstíny. I různé tóny jedné barvy blízko sebe působí rušivě, a platí to i o různé teplotě bílé. Její jemnost se mimochodem k Vánocům velmi hodí.

Při nákupu také nespěchejte. Nesnažte se najít jen jeden výrazný světelný řetěz nebo vodopád. Krása tkví v detailu. Drobné ozdobné prvky s malými LED diodami rozmístěné různě po bytě nadělají více parády než blikající okna nebo podhledy. Vše lze navíc kombinovat s jinými vánočními dekoracemi - se zápichy, s mísami či s přírodninami. To podle toho, co nejvíce ladí se zařízením bytu i s náturou jeho obyvatel. Přes den tak máte příjemnou dekoraci, která se večer promění v jemné ambientní osvětlení. To spolu s některými vůněmi vykouzlí neopakovatelnou vánoční atmosféru.

V souvislosti s tím je třeba zmínit ještě jednu výhodu nákupu ve specializovaných obchodech. Nabízejí se tu často různé typy osvětlení od jednoho výrobce a z jedné produktové řady. Jejich kombinace působí obvykle velmi harmonicky. A harmonie je to, co o Vánocích hledáme asi nejvíce.