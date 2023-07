Lehké letní líčení – jak na „no make-up" make-up?

Cítit se skvěle a přitom to s make-upem nijak nepřehánět? Přesně to má za úkol líčení ve stylu „no make-up." Vyzkoušejte look, který se hodí ke každé příležitosti. Být vždy upravená nemusí stát příliš mnoho úsilí. Víte, jak na to? My vám poradíme!

Pečujte o pleť, aby potřebovala minimum líčení

Trend, který hlásá, že pleť má vypadat přirozeně a svěží, si zamilovala spousta žen po celém světě. Tak zvaný „no make up" make up tak není o třpytkách, přehnaném konturování nebo výrazných linkách. Tenhle look je o přirozenosti, něžnosti a minimu použitých produktů i času stráveného před zrcadlem. Ideální výsledek zaručí na pleti, o kterou je ale dobře postaráno už před nanesením jakékoliv dekorativní kosmetiky. Alfou a omegou tak i zde zůstává kvalitní skin-care rutina, která pleť pozvedne a dodá jí potřebnou energii. Skvěle opečovávaná pleť totiž vypadá skvěle i bez make-upu. Pro váš příjemný pocit a pleť chráněnou před vnějšími vlivy je ale vhodné pleti kvalitní produkty v čele s SPF i lehké líčení dopřát. Jak na to?

Co je vlastně „no make-up" líčení?

Pod tímto pojmem si můžete představit situaci, kdy líčením nezměníte své vlastní rysy a nesnažíte se o radikální proměny. No make-up look zkrátka zdokonalí to, co je vám přirozené. Vyhladí vaši pleť, zakryje drobné nedokonalosti pleti nebo rozzáří mdlou pleť. Hlavními prvky tohoto líčení jsou ale přirozené tóny – žádné výrazné stíny a žádné široké linky. Sáhnout můžete naopak po rozjasňovači pleti, bronzeru nebo řasence. Přečtěte si, jak krok za krokem dosáhnout tohoto trendy looku, který si podmanil svět. Hvězdné líčení už dávno neznamená vrstvy make-upu.

Neviditelné líčení krok za krokem: Jak dosáhnout přirozeného looku?

Jako poslední krok před nanášením dekorativní kosmetiky, po aplikaci hydratačního krému i séra, na pleť naneste krém s SPF. Je jedno, zda je pod mrakem, nebo svítí slunce. Ochrana proti slunci je must-have krokem v každodenní rutině. Základem dokonalého výsledku jsou dobře zvolené odstíny. Aby vaše pleť nepůsobila zašedle nebo naopak nepřirozeně tmavě, sáhněte po odstínu make-upu, který vám skutečně padne. Rozjasněte oční okolí pomocí rozjasňovače. Naneste podkladovou bázi a následně make-up. Na řadu přichází bronzer, pomocí kterého můžete pleti dodat na zvýraznění přirozených kontur obličeje. Vysoko na lícní kosti můžete nanést malé množství krémové tvářenky. Sáhněte po pudru, kterým zafixujete a opticky uhladíte pleť. Očím dodejte kočičí pohled pomocí jemného stínu v hnědém či béžovém tónu. Můžete je ale úplně vynechat – o tom tento „nahatý" look vlastně je. Celý look pak podtrhněte nalíčením řas. Rty naličte jemnou rtěnkou nebo leskem.

Vsaďte na neviditelný make-up i vy

Tento trend oceníte nejen v teplých letních dnech, kdy se nánosy make-upu a stínů mají tendenci z obličeje vytrácet. Zbavte se zbytečných vrstev a dejte přednost přirozenému vzhledu, díky kterému budete vypadat vždy upraveně, ale přitom stále svá. Hlavním pravidlem, na které je třeba při líčení dbát, je to, že výsledek by měl přinést zářivou a svěží pleť. Dbejte proto na lehkost celého provedení a obličeji dopřejte více péče než líčení. Právě pravidelná péče a důkladná rutina je to, co pleť dělá jasnou, rozzářenou a čistou. Taková pleť pak mnoho dekorativní kosmetiky nepotřebuje. Nezapomeňte také na dostatečnou hydrataci, a to zejména zevnitř – pijte na každodenní bázi potřebné množství čisté vody a důraz klaďte i na pravidelné a zdravé stravování. Naše pokožka nám ráda dokazuje, co ji chybí – a to právě nedokonalostmi, které se před zrcadlem snažíme dlouhé minuty maskovat. Nude make-up pak může být tou nejlepší cestou i pro vás! Nezatěžujte pleť množstvím produktů, ale dejte ji přesně to, co si zaslouží.