Letní sezóna se blíží: Odborníci z PromoCodius radí, jak při nákupu ušetřit

Na léto se každou sezónu těší všichni módní nadšenci. Je to totiž chvíle, kdy je možné ze skříně vytáhnout nejatraktivnější kousky a neskrývat je pod neforemnými svetry. Léto také představuje příležitost pro obměnu šatníku a nákup aktuálních trendů. Jak se od hlavy k patě obléknout do nového bez narušení rozpočtu? Radí odborníci z PromoCodius…

Jít létu naproti ve velkém stylu v podobě nejaktuálnějších letních trendů je možné i s napjatým rozpočtem! Alespoň k takovým závěrům došli experti z Promocodius, kteří analyzovali aktuální slevy a akce na kousky z letních kolekcí oblíbených internetových obchodů.

Žhavé trendy tohoto léta

Letos v létě pofrčí šaty a sukně s rozparky ke kolenům, geometrické výřezy a průsvitné látky. In také budou šaty s kapucí inspirované sedmdesátými lety minulého století. Co se materiálů týče kromě průsvitných látek bude i v létě prostor pro kůži. Například v podobě nestárnoucího koženého křiváku, který přehodíte přes letní šaty a užijete si noční večírek nebo hudební/filmový festival stylově.

Stylově však neznamená nutně draze. Existuje řada dostupných způsobů, jak si udržet krok s aktuálními trendy a nezruinovat se. Jděte na to jako Chytrá Horákyně a vyhlídněte si vhodnou dobu k nákupu, ale také využívejte akce, které si prodejci pro své zákazníky připravují.

Letní nákupy se slevami díky online kuponům

Zatímco dříve spotřebitelé s nákupy na léto obvykle čekali až do doby, kdy módní řetězce přišly s letními slevami v kamenných obchodech – což obvykle bývalo až na konci července, v současné době je trend jiný. Jak uvádí projektová manažerka společnosti PromoCodius Alisa Sklyarova: „zákazníci nakupují letní kousky již na začátku jara, o slevy však nepřijdou. Díky stále větší oblíbenosti online kuponů je možné oblečení, boty i doplňky nakupovat se slevou po celý rok.“

Některé obchody, jako je třeba Modivo – pravidelně nabízí slevové kódy a kupony, které je možné ihned uplatnit na jejich zboží. Slevový kupon Modivo je dostupný jak v oficiálním e-shopu, tak na slevových stránkách, jako je právě ta provozovaná společností PromoCodius.

V Modivu naleznete letní šaty, ve kterých budete toto léto in. Nechybí letní kousky s rozparky a průstřihy, průhledné košile nebo kožené bundičky.

Zásilkové obchody s bezkonkurenčně levnou módou

Další způsob, jak ušetřit, je vsadit na zásilkové obchody s módou, které mohou nabídnout oblečení za bezkonkurenční ceny díky tomu, že neprovozují kamenné prodejny. Jejich náklady jsou tak výrazně nižší, což se projevuje i na ceně nabízeného zboží. Jedním z takových obchodů je například Bonprix – navíc slevové kódy Bonprix lze použít na toto zboží a ještě výrazněji ušetřit.

Revoluční je i obchod Zoot, který rovněž neprovozuje kamenné prodejny – veškeré zboží je možné vybírat online – nicméně následně je možné jej vyzkoušet v některém ze „zkušebních míst“ tzv. Zoot.Kabinek, kterých je po republice celá řada, nejvíce v Praze, ale alespoň jedna se najde v každém regionu. V porovnání se stejnými značkami z kamenných prodejen jsou nabízené letní kousky výrazně levnější, a navíc i zde je možné využít slevový kód Zoot a ušetřit až několik desítek procent z původní ceny!

V některých online obchodech je možné připravit se na léto za dostupné peníze – od hlavy k patě! E-shopy, jako je Spartoo, nabízí kromě dámského a pánského oblečení také obuv, kabelky a další doplňky, nebo dokonce bytový textil a další doplňky do domácnosti. Letní look je tak možné vykouzlit i doma. Slevový kód Spartoo lze využít nejen ke zlevněnému nákupu módy, ale také vybavení a dekorací do bytu.

PromoCodius je online platforma, která nabízí aktuální kupóny, nabídky a slevy pro tisíce známých a předních prodejců. Založena byla v roce 2016. Působí na Ukrajině, v České republice, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Mexiku, Spojených státech a Turecku.