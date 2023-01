Máme pro vás tipy na to, jak zlepšit spermiogram

Spermie a vajíčko se spojí a miminko je na světě. Na hodinách biologie to znělo až nebezpečně jednoduše, ovšem realita je někde jinde. A to například u párů, kterým k úspěšnému početí chybí… dobrý spermiogram.

Proč na spermiogramu záleží?

V otázkách neplodnosti se otázky mužského reprodukčního zdraví moc neřeší, jak ale ukazují současná čísla, není vše jen na bedrech žen – kvalitních a „početí-schopných” spermií ubývá. Známých příčin je přitom několik – od dědičných genetických poruch přes nízkou hladinu testosteronu až po infekce a nádory. Dobrou zprávou ale je, že počet kvalitních spermií lze při trošce úsilí změnit.

Špatný spermiogram vs. dobrý spermiogram

Než se dostaneme ke konkrétním tipům, podívejme se, co to vlastně dobrý spermiogram je: Za zdravý počet spermií se považuje 15 miliónů spermií na mililitr nebo alespoň 39 miliónů spermií na ejakulát. Celkový objem ejakulátu by přitom neměl být nižší než 1,5 ml a měl by obsahovat minimálně 40 % spermií schopných pohybu a alespoň 4 % spermií normálního tvaru bez deformit.

Hýbat se a spát, to je oč tu běží

Sedavý způsob života, nadváha, nedostatek pohybu i spánku se ve spermiogramu mohou odrazit, proto opatření číslo jedna je: začněte se hýbat a dbejte o to, abyste dostatečně spali. Jak totiž naznačují některé vědecké studie, fyzicky aktivní (a zároveň dostatečně odpočatí) muži mají lepší hladiny hormonů i produkci spermií, a navíc: jejich spermie jsou na tom morfologicky, početně i pohybově daleko lépe.

Složení jídelníčku

A u změn životního stylu ještě zůstaneme – aby se výsledky spermiogramu zlepšily, doporučují lékaři zařadit do jídelníčku jídlo bohaté na beta-karoten, vitamin D, vitamin C, lutein a „zdravé tuky” (omega-3 a omega-6 mastné kyseliny). Čemu byste se měli vyhnout, jsou naopak tuky nezdravé a potraviny, které obsahují rostlinné estrogeny (např. sójové produkty). A abychom kruh „nedoporučených” substancí uzavřeli, kouření a alkohol jsou mezi nimi taky.

Jaké doplňky brát pro zdraví spermií

Postarat se o vysoký obsah živin může být stresující, i v otázkách reprodukce ale platí, že nadměrná kontrola škodí. Nemusíte příjem vitaminů a minerálů kontrolovat na mikrogramy, spíš jde o to, abyste je v jídelníčku vůbec měli. A pokud tušíte, že váš jídelníček asi nebude stoprocentní, můžete si vzít na pomoc výživové doplňky, které lékaři pro zdraví spermií doporučují – jedná se především o suplementaci vitaminu D, C, E a koenzymu Q10. Podstatné však je vyhnout se steroidním sloučeninám, kterým holdují zejména fitness nadšenci, protože ty mohou být pro zdraví spermií devastující.

Potraviny, které zlepšují spermiogram

A teď konkrétněji: Jaké potraviny lékaři doporučují konzumovat pro lepší výsledky spermiogramu? Nejlepší způsob, jak přirozeně počet spermií zvýšit, je zařadit do jídelníčku banány, ořechy, granátová jablka nebo česnek. Mezi další potraviny, které nakopnou mužskou plodnost (a obsahují také dostatek zinku), patří červené maso, luštěniny a houby. A na závěr malý, a přesto hodně důležitý detail: Hlídejte si pitný režim, protože dehydratace spermiím neprospívá.