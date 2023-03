Místo maringotky krásný dřevěný dům

„Celý život jsem měla představu, že budu žít jen v bytě, bydlela jsem v nájmu a šetřila si na vlastní byt,“ říká úvodem sympatická paní Bohdana.

Shodou okolností však díky majetkovému vyrovnání v rodině získala krásnou parcelu u potoka. V té době chodívala na pozemek poslouchat ptáky, šumění potoka a za čerstvým vzduchem. Napadlo ji, že by si mohla pořídit maringotku nebo mobilheim, ale stále to tak nějak nebylo ono.

Jelikož se náhodou znala s obchodním zástupcem firmy ATRIUM, zašla za ním na radu. No a slovo dalo slovo a na parcele situované v krásné přírodě, už stojí malebný a útulný dřevěný dům.

Paní Bohdana dále vypráví, že dřevostavbu zvolila pro její rychlou montáž na pozemku a také měla pozitivní reference na firmu ATRIUM. Zvolila typový dům Jubileum Profi 82 se sedlovou střechou. Obklad je celodřevěný a majitelka ho nechává přírodně zešednout.

Zdroj: atrium.cz

Domov podle vlastních představ

V domě dělala paní Bohdana oproti typovému projektu řadu úprav, posunutím vnitřních příček získala prostornou koupelnu, kam se pohodlně vejde velká vana i sprchový kout. Místo obdélníkové pracovny získala opět vhodným rozmístěním vnitřních stěn pohodlnou šatnu a spíž za kuchyní. „Je pro mě důležité, že jsem si mohla upravit projekt podle svých potřeb, a vše mi takto naprosto vyhovuje,“ říká spokojená majitelka. Obýváku vévodí opravdu velké francouzské okno, které otevírá prostor do nádherné zahrady plné motýlů a ptačího štěbetání.

Po podpisu smlouvy si paní Bohdana začala vyjednávat stavební povolení. Čas běžel a v Horažďovicích měla schůzku ohledně vybavení domu. „Myslela jsem, že si nejprve postavím dům a pak budu vybírat vybavení, kuchyň a podobně. Nebyla jsem připravená na to, že mám mít dopředu připravené, kde bude jaká zásuvka, potrubí a další prvky, bývala bych se lépe připravila, ale i tak se nakonec vše podařilo vyřešit,“ vzpomíná na období vylaďování domu paní majitelka. Montáž probíhala v říjnu a do novostavby se paní Bohdana stěhovala na Valentýna, 14. února. Tomu se říká láska k domovu.

Nechala si postavit dům ve verzi Stavba plus, ale dnes toho lituje. Myslela si, že když si na dokončovací práce sežene lokální řemeslníky, tak ušetří, ale nakonec přiznává, že nejen že neušetřila, ale ještě měla starosti s hlídáním řemeslníků. Pochvaluje si kvalitu i rychlost realizace společnosti ATRIUM a vyzdvihuje fakt, že většina řemeslníků, kteří dělali dokončovací práce, říkala, že ještě nikdy neviděli tak rovné stěny.

Zdroj: atrium.cz

Cesty za vylepšením

I když se lidé snaží, může se stát, že se někdy něco nepovede. Stejně tak u paní Bohdany je v technické místnosti dost nešikovně umístěný boiler, kvůli čemuž nejdou zcela otevřít dveře. Paní Bohdana to však bere s nadhledem a nijak moc to neřeší.

Dále plánuje dodělat větší zastínění velkého okna a terasy, protože slunečník zdaleka nestačí. Má již objednanou pergolu se zastíněním. Také trochu lituje toho, že si nenechala udělat přípravu na solární panel, protože cítí, že by jí dost pomohl s vytápěním domu a ohřevem vody. To zajišťují elektrokotel a elektrický boiler. Ale i tak jsou náklady na provoz domu nízké, a kamna na dřevo jsou spíše pro dekoraci, než že by se v nich skutečně topilo. Na vytopení domu i v zimním období stačí velmi málo energie. Celoročně je v domě příjemné klima, v létě se dům vůbec nepřehřívá. Spokojenost na straně klienta je vždy velkým vyznamenáním pro firmu.

Zdroj: atrium.cz

ATRIUM – domy nové generace

www.atrium.cz

info@atrium.cz