Mšice a jiný saví hmyz: Jak na mšice biologicky?

Pomalu se otepluje, sluníčko svítí a začíná sezóna kvetoucích rostlin všeho druhu. Zelenina se chystá na sadbu do zahrádek a my se těšíme, že bude konečně zase krásné teplé slunečné počasí. Zároveň s námi se ale těší na teplé dny také škůdci. Začíná jejich doba, kdy se i oni chtějí ,,zúčastnit“ tohoto krásného ročního cyklu. Bohužel kolikrát nevhodně pro naše potěšení.

Máme tip a radu pro zahrádkáře, jak jejich výskyt úspěšně eliminovat bez chemických reziduí v ovoci a zelenině.

Prvním volbou je NeemAzal.

NeemAzal® - T/S – proti savým a žravým škůdcům

Azadirachtin. To není zaklínadlo ani jazykolam, to je přírodní látka obsažená zejména v semenech stromu Azadirachta indica. Rostlina tak využívá svůj vedlejší produkt k vlastní ochraně. Azadirachtin funguje už při nepatrném množství jako regulátor růstu hmyzu, tzn. látka brání dalšímu vývoji larev, přeměny v dospělce a kladení dalších vajíček. Postřiku obsahující tuto látku se tak úspěšně využívá proti široké škále savých a žravých škůdců jako jsou mšice, molice, třásněnky na bylinkách, zelenině, ovocných stromech i okrasných rostlinách. Lze ho použít také v boji proti larvám mandelinky bramborové nebo i na zavrtané larvy makadlovky (Tuta absoluta) na rajčatech. Postřik totiž zůstává nejen na povrchu rostliny, ale částečně také proniká do jejích pletiv.

Madelinka bramborová Zdroj: biocont.cz

Dále je velmi vhodné postřik NeemAzalem kombinovat s lepovými deskami. Výrazná žlutá barva je mimořádně atraktivní pro dospělce mnoha škodlivých druhů. Na desky škůdci nalétávají či skáčou a jsou lepem zachyceny. Žlutá barva láká mšice, molice, smutnice, vrtalky, blýskáčky, dřepčíky, krytonosce, bejlomorky či plodomorky. Modrá barva lepových desek je zase atraktivní pro třásněnky.

Poškození lusku hrachu třásněnkami. Zdroj: biocont.cz

Kdo má skleník, doporučujeme využít dravých roztočů a vosiček. Pomáhají proti mšicím, molicím, sviluškám a třásněnkám.

Principem těchto dravých roztočů a vosiček je parazitace na cílovém druhu. Tito dravci kromě toho, že sají a likvidují škůdce, kladou také svoje vajíčka do cílového hostitele a tím dojde k jeho zahubení. Dále se množí ve skleníků do té doby, dokud mají dostatek potravy.

Amblyseius cucumeris Zdroj: biocont.cz Aphidius colemani Zdroj: biocont.cz

Tito pomocníci se jmenují Encarcia formosa, Phytoseiulus persimilis, Aphidius colemani, Amblyseius cucumeris, Aphidoletes aphidimyza.