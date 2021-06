Mýty versus realita ve fotovoltaice. A jak je to doopravdy?

Říká se, že stokrát opakovaná (polo)lež se stává pravdou. Toto rčení platí mimo jiné i v oblasti fotovoltaiky. Pojďme se tomu všemu podívat blíže na zoubek a vyberme pár příkladů právě takových polopravd a mýtů.

Můžeme se například setkat s tvrzením, že se instalace solárních panelů nevyplatí z toho důvodu, že energii z nich lze získat pouze v letním období. „Na první pohled by to tak mohlo vypadat, ale panely samozřejmě fungují a vyrábějí elektřinu po celý rok. Výkon solárních panelů roste s intenzitou slunečního záření a z toho důvodu je nejefektivnější v letním období. Dá se říci, že od jara do podzimu je většina našich zákazníků s bateriemi energeticky soběstačná, či dobírají malé množství elektřiny z distribuční sítě. I v zimě se ale dají energií ze slunce částečně pokrýt náklady na ohřev vody,“ říká Petr Kalčev, produktový manažer fotovoltaiky ze společnosti innogy.

Dále se pak traduje, že pořízení solárních panelů je drahé. „Nikdo netvrdí, že nainstalování střešní fotovoltaiky je zadarmo. Vždy záleží na velikosti elektrárny, technickém řešení, kvalitě a dalších vlastnostech. Nicméně investiční náklady výrazně klesají a v porovnání třeba s dobou před deseti lety je rozdíl opravdu propastný. Navíc lze využít státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, kterou innogy všem zájemcům o pořízení fotovoltaiky garantuje až do výše 170 tisíc korun. Elektrárnu od nás si mohou zákazníci pořídit při získání dotace už od zhruba 70 tisíc korun,“ vysvětluje P. Kalčev.

A co třeba tvrzení, že solární panely jsou poruchové a vyžadují průběžně péči? „Obavy tohoto typu nejsou rozhodně namístě. V innogy poskytujeme záruky 25 let na výkon panelů ke všem námi dodaným fotovoltaickým systémům a garantujeme pokles výkonu po 25 letech provozu nanejvýš o 20 %,“ uvádí vše na pravou míru P. Kalčev. Nesmyslem je také, že se solární panely musí umývat a v zimě z nich odklízet sníh. O očistu panelů se postará déšť a sníh z nich kvůli jejich sklonu sám sjede. Solární panely se navíc konstruují tak, aby byly odolné proti vlivům počasí, například proti krupobití.

„Fotovoltaiku se rozhodně nepořizuj, nebo se zblázníš z toho papírování.“ I takové varování si člověk může vyslechnout od rádoby odborníka. A co na to skutečný specialista? „Naši odborníci se postarají o vyřízení všech potřebných povolení od úřadů, o montáž fotovoltaických panelů, o dopravu i o veškerou administrativu spojenou s čerpáním dotace.“

