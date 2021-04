Na co se zaměřit při výběru loveckého oblečení, pokud se chystáte na lov?

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, věřte, že díky kvalitnímu loveckému oblečení bude každá vaše výprava výrazně komfortnější. Ačkoliv naši předci to zvládali pouze spoře oděni, v dnešní době už se nabízí řada možností, takže vás nezaskočí ani nepříznivé počasí.

Vnitřní vrstva

Mnoho lovců se zaměřuje spíše na vnější vrstvu, která má specifické barvy a vlastnosti, ovšem ve skutečnosti je nejdůležitější vrstvou ta vnitřní. Obzvláště v zimě je totiž potřeba přizpůsobit se počasí a zůstat v teple. Nutností by pro vás mělo být kvalitní termoprádlo, které dokáže zahřát a také odvede pot.

Zapomenout byste neměli ani na vlněné ponožky, studené nohy totiž dokážou znepříjemnit celý den. Vězte, že se vyplatí investovat do kvalitních kousků.

Střední vrstva

Tato vrstva se postará o to, abyste byli v teple.

Dobrou volbou pro začátek je vlněný svetr a pohodlné kalhoty, ovšem zakoupit můžete samozřejmě také přímo lovecké oblečení. U střední vrstvy je velmi důležité, aby bylo snadné ji sundat. Většinou se jedná o první část oblečení, která se svléká. Vrchní vrstva je totiž důležitá, aby vás chránila před větvemi, keři a podobně. Jakmile vám tedy bude příliš teplo, je nejlepší volbou svléknout tuto vrstvu.

V případě, kdy je venku teplo, můžete svetr a kalhoty nechat doma, či třeba v autě. Snažte se vyhýbat také příliš objemným kouskům oblečení, abyste si zachovali dobrou pohyblivost. Potřebujete totiž obléct ještě jednu další vrstvu.

Vnější vrstva

Právě vnější vrstva je známá jako to lovecké oblečení – speciální barvy, vzory a vlastnosti. Pokud vyrážíte na lov jelenů, bude se vám hodit kamuflážní vzor. U králíků a bažantů to nebývá nutností, ovšem pokud nemáte v plánu pořizovat si více loveckých bund a kalhot, pak je lepší volit barvy, které splynou s okolní přírodou, ať už se chystáte na jakýkoliv lov.

Ovšem pokud vyrážíte na společný lov, nezapomeňte ani na kousek barevného oblečení, skvěle poslouží třeba signální vesta ve výrazné oranžové barvě. Je to důležitým prvkem pro vaši bezpečnost.

Při výběru vnější vrstvy je důležité dbát na odolnost proti větru a vodě. Kromě toho však jistě oceníte velké množství kapes, do kterých snadno uložíte různé potřebné vybavení. Důležité je myslet také na to, jaký zvuk oblečení při pohybu vydává, proto si na to při výběru dejte pozor. Šustění materiálu na každém kroku by totiž mohlo celý lov zkazit.

Nezbytné je také udržet ruce v teple, proto vybírejte kvalitní rukavice. Neměli by snižovat citlivost vašich prstů, ovšem musí zahřát. Mnoho tepla z těla odchází z hlavy, z toho důvodu je důležitá také pokrývka hlavy.

Zdroj: Shutterstock

Obuv

Boty jsou nejdůležitějším prvkem, u kterého byste měli dbát na jejich kvalitu. Důležitá je odolnost a také jejich váha. Myslete však také na to, že do bot se musí vejít vlněné ponožky, vybírejte proto větší velikost.

Výběr svítilny

Pokud vybíráte novou svítilnu, je třeba zaměřit se na několik základních parametrů. Tím nejdůležitějším je svítivost, která určí, kolik světla získáte. Kromě toho je však důležitá také intenzita světelného kuželu. Díky té zjistíte, jaký je dosvit a schopnost osvětlit vzdálené předměty.

Nezapomínejte ani na odolnost proti pádu a vodě a také výdrž. LED svítilny pro lovce jsou různé, ať už hledáte světlo na zbraň, do ruky, či třeba čelovku.

Při pořizování loveckého vybavení je důležité dbát na jeho kvalitu. Pokud plánujete nákup nových potřeb, využijte slevový kupón, díky kterému nebude investice tak vysoká.