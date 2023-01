Na nové vozy se stále čeká i déle než rok. Řešením jsou auta skladem

Také sháníte nový vůz? Pak vás možná překvapilo, když vám v autosalonu řekli, že vámi vybrané auto dorazí za mnoho měsíců. Na některé modely se skutečně čeká i více než rok. Co za tím vězí a lze mít nové auto dříve? Proč se na auta čeká tak dlouho?

I když se to zdá k nevíře, za vším lze hledat covid. Pandemie skutečně spustila řetězec událostí, které v konečném důsledku znamenají, že na novou Octavii můžete čekat klidně i čtrnáct měsíců. V první řadě kvůli uzávěrám v různých částech globalizovaného světa došlo k přetrhání dodavatelských řetězců. Evropské automobilky možná nemají dodavatele dílů v Asii, ovšem tito dodavatelé už často ano. A právě odsud dlouhou dobu žádné výrobky neproudily a ani dnes se v případě dodávek o stoprocentní spolehlivosti hovořit nedá. Skladové vozy Škoda i dalších značek tak před dvěma lety začaly mizet a nové se objevovaly jen sporadicky.

Druhou věcí je fakt, že v prvních fázích pandemie došlo k nárůstu prodejů elektroniky. Ať se jedná o mobil, tablet nebo televizi, najdete v nich čipy, které jsou potřeba i do aut. Pro ta tedy logicky chybí. Výrobci čipů navíc přešli k modernějším řadám a vyrábět zastaralejší se jim nevyplatí. Právě ty časem vyzkoušené ovšem automobilky do aut, která musí pracovat v horku i mrazu řadu let, potřebují. Odborníci tvrdí, že se situace na trhu s čipy ustálí až v roce 2024. Do té doby si na delší čekací doby budeme muset zvyknout.

I třetí důvod, proč dodání vozu trvá tak dlouho, souvisí s koronavirem. Mnoho vlád včetně té české během uzávěr napumpovalo do ekonomiky obrovské množství peněz- To po nějaké době nastartovalo inflaci. Zatímco dnes pozorujeme trend snižování spotřeby, při jejím nástupu se lidé upnuli k investování do všeho, co si nějak drží hodnotu. Vystřelily proto ceny nemovitostí a kdo měl v plánu koupit v nejbližších letech nový vůz, začal na koupi spěchat. Krátkodobě tak vyrostla poptávka po nových i ojetých autech, a automobilky tím spíše nestíhají vyrábět.

Zdroj: autopodbaba.cz

Jak sehnat auto rychleji?

Naštěstí existují způsoby, jak se dostat k autu takřka okamžitě. Jednou z možností je vybírat na trhu ojetin. Ne každý ale chce auto, u kterého si nemůže být stoprocentně jistý historií a zacházením předchozího majitele. Naštěstí se stále v nabídce autosalonů objevují automobily, které nebyly objednány pro žádného konkrétního kupujícího. Skladové nebo předváděcí vozy Škoda i dalších značek v dealerstvích stále najdete, i když jejich nabídka dnes rozhodně není tak široká jako před několika lety. Pokud však jste v případě požadavků na barvu či výbavu vozu ochotni udělat nějaký kompromis, můžete mít nové auto takřka okamžitě a navíc za výhodnou cenu. A to se vyplatí, ne?