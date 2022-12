Naplánujte si úspěšný rok s rostlinami

5 rostlin co vás za péči na konci roku odmění

Zahradní rostliny, které za péči na podzim se vám určitě odvděčí, jsou jahody, česnek, trávník, stromy a keře . Ale dalo by se říci, že nejen tyto, ale všechny. Protože podzim je čas, který je vhodný pro vrácení živin do vyčerpané půdy. Bez pravidelného přísunu živin do půdy, nelze očekávat ani prosperování rostlin, ani přiměřenou úrodu. Každý se již setkal s hnojivy, ať už chemickými nebo naopak organickými. U těch přírodních hnojiv si většinou představíme slepičí, koňský či kravský trus – hnůj. Nás zaujal nový produkt na českém a slovenském trhu. Také je to trus, ale HMYZÍ. Když jsme nad tím v redakci přemýšleli, řekli jsme si – proč ne? Za pokus to stojí! Spojili jsme se s HNOJIK.CZ, abychom pro vás zjistili více informací.

Hmyzí trus

Organické hnojivo HNOJÍK

HNOJÍK je přirodní hnojivo vhodné pro ekologické zemědělství. V zahraničí je známé jako „insect frass“. Podobně jako slepičí trus obsahuje mimo jiné dusík, fosfor a draslík. Rozdíl a zároveň výhoda je v tom, že má neutrální PH, je bez zápachu a není třeba jej zpracovávat a ředit před použitím, jak to je nezbytné u slepičinců. Díky neutrálnímu PH není možné rostliny přehnojit a spálit jim Hnojíkem kořeny či listy. Křemičitany, které obsahuje Hnojík, pomáhají rostlinám tím, že jejich buňkám zesilují buněčné stěny. Způsoby aplikace jsou dle Vašho uvážení.



Chitin a jeho repelentní účinky pro zdraví rostlin

Chitin 100% přírodní látka obsažená v krovkách brouků či motýlích křídlech. Díky ní má HNOJÍK repelentní účinky na škůdce, který okusuje rostliny. Rostlina dokáže Chitin zpracovat což má za následek, spuštení autoimunitní reakce, která působí na rostliny jako vakcína. Rostlina je pevnější, odolnější a ubrání se většině škůdcům jako jsou mšice, molice, sviluška, vlnatka, dřepčík, krytonosec, vrtule ořechová a další. Škůdci tak nejsou likvidování, ale odrazeni vůbec u rostlin být. Poradí si s nemocemi jako je šárka švestek, kadeřavost broskvoní atp.

Před vysazením česneku v rámci přípravy půdy, můžete použít například kompost i zelené hnojení. Do půdy musí být zaorány v hloubce 25 cm nejpozději v polovině září, aby se předešlo možnému přenosu onemocnění. Alternativně můžete použít HNOJÍK lehkým posypem do jamky pod stroužek česneku v hloubce do 8cm po povrchem.

Na podzim je třeba jahody ještě jednou přihnojit nejen kvůli lepšímu přezimování, ale zejména kvůli tomu, aby jahody měly následující rok více květů a tím pádem i více jahod. Jak na to i další oblíbené dotazy týkající se jahod, se můžete více dočíst v článku JAHODY .

Trávník vyžaduje na podzim draslík, který zvýší odolnost trávy proti vymrzání. Hnojením posílíte kořeny a zvýšíte ukládání dusíku, který se využije příští jaro. Při použítí HNOJÍKU použijte 1L hnojiva na 25 m2 trávníku.

Vánoční růže

Začněte už při jejím výběru, abyste si domů přinesli krásnou, zdravou rostlinku, přiměřeně zabalenou na aktuální počasí. Stejně jako každá rostlina potřebuje světlo, teplo, vodu a živiny. Když se aklimatizuje, umístěte ji mimo tepelný zdroj i průvan, ale s dostatečným rozptýleným světlem. Zálivku jí dopřejte, když substrát svrchu vyschne a zbylou tekutinu ze zálivky z misky pod květináčem nezapomeňte vylít. Jako zálivka je vhodný výluh z Hnojíku, hmyzího trusu.

Vánoční kaktus

I když jej řadíme mezi kaktusy, má rád vlhčí prostředí a poměrně vydatnou zálivku přibližně 1x týdně. Aby Vánoční kaktus bohatě rozkvetl i následující rok o Vánocích stačí zachovat 3 jednoduché podmínky: dostatek vyvážených živin a správné nastavení světelných i tepelných podmínek pro Vánoční kaktus. Jak na to? Co zahrnuje péče o vánoční kaktus? A jak odlišit Vánoční kaktus od ostatních? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku: Vánoční kaktus.

Nákup HNOJÍKU

