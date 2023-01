Nejdůležitější faktory při výběru dokonalého zahradního domku

Každý majitel zahrad potřebuje místo, kde uloží veškeré nářadí a bude pracovat na svých malých projektech. Kutilové jednoduše potřebují místo pro sebe. Naštěstí si tento prostor nemusíte stavět sami. Jednoduše si můžete koupit konstrukci, která bude vyhovovat vašim potřebám z pohledu velikosti, barvy i materiálu. Jak si tuto drobnou stavbu vybrat?

Velikost a základy

Na trhu existuje hodně rozměrů a velikostí, ze kterých můžete vybírat. Zahradní domek má hned několik důležitých rozměrů, na které byste se měli vždy dívat. A samozřejmě si musíte změřit zahradu, aby se vám na dané místo na zahradě vešel. Vždy se dívejte na tyto údaje:

zastavená plocha,

výška boční stěny,

tloušťka podlahy, zatížení střechy,

váha balení (kvůli přepravě a manipulaci).

Vybírat můžete také v případě typu základu. Zahradní domky musí mít dobré základy, abyste se o ně nemuseli obávat. Nejlepší je betonová deska, zámková dlažba nebo samonosný rošt. Poslední možnost je nejlepší, protože nemusíte téměř zasahovat do své zahrady.

Materiál a typ oken

Z čeho si můžete domek poskládat? Zahradní domky na nářadí vždy přijdou rozložené. Musíte se vždy podívat na to, jak se do sebe skládají. Existují tři základní typy panelů. V každém případě získáte panelové bloky z vyfrézovaných nebo upravených fošen podle toho, co si objednáte. A vždy najdete také návod k tomu, jak domek poskládat.

Většina domků má zabudovaná okna. I tento prvek si můžete samozřejmě vybrat. Nejlepší jsou otevírací nebo výklopná dvojitá okna. Stejně tak ale můžete mít okna jen zasklená jednoduchým nebo dvojitým (izolačním) sklem. Pro pohodlí si můžete pořídit na zahradu také altán. Blízko domku se bude hodit a poskytne vám příjemný stín.

Na tohle při nákupu nezapomínejte

Bezpečnost je prvním doplňkem, který byste měli koupit. Cylindrický zámek patří mezi základní varianty. A dokáže vaše nářadí skvěle ochránit. Nezapomínejte ale ani na ochranu dřeva, lak nebo barvu. Zahradní altán se může stát také skvělým doplňkem. Budete si pod něj moci sednout a vychutnat si odpočinek po dlouhé práci v domku nebo na zahradě.