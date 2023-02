Nejlepší dárky pro maminku, kterými podpoří svou krásu

Čas běží a zima je už za dveřmi! Blíží se magické předvánoční období a my už začínáme vymyslet dárky pro blízké. Koneckonců, jde o období zázraků a kouzel a prezentovaný dárek by měl být stejně úžasný. Nyní si probereme, jaký dárek by mohl potěšit nejbližších. K výběru dárku však musíte přistupovat velmi vážně, zvlášť pokud se jedná o dárek pro maminku. Každá žena ráda pečuje o sebe a na to by se nemělo zapomínat. Právě proto doporučujeme se při výběru dárku pro maminku k narozeninám nebo jakémukoliv jinému svátku zaměřit na pečující kosmetiku. Připravili jsme proto výběr dárků, které rozhodně přijdou vhod!

Oční krém s anti-age účinkem. Britská značka Elemis vytvořila inovativní regenerační a hydratační krém na oční okolí Pro-Collagen Eye Renewal, který vyhladí drobné vrásky a rozzáří pohled. Aktivními složkami kosmetického přípravku jsou extrakty z řasy padina pavonica a chlorella, pohanka, morinda, křemen a arganový olej, které dohromady poskytují regenerační účinek, stimulují syntézu kolagenových vláken a také odstraňují otoky a tmavé kruhy pod očima. Za zmínku stojí, že krém na oční okolí má příjemnou vůni růží a mimózy, je vhodný pro všechny typy pleti, proto se dobře hodí jako dárek pro maminku.



Arganový olej na vlasy. Italská značka vlasové kosmetiky Nashi Argan věří, že neexistuje lepší dárek pro maminku a každou ženu než značkový olej pro obnovu a rozzáření vlasů. Aktivními složkami kosmetického přípravku jsou oleje argánie, lnu, esenciální oleje z jávské citronely, citronového eukalyptu, bergamotu, kmínu, máty, petrželky, fenyklu a borovice. Tato kombinace zvýrazňuje barvu vlasů, činí je lesklými, chrání před negativními faktory životního prostředí a také pomáhá vytvořit rychlý styling se salonním efektem. Arganový olej obsahuje vitamíny, minerály, mastné kyseliny a antioxidanty. Jednou z hlavních účinných chemických látek tohoto rostlinného oleje je vitamín E. Jde o silný antioxidant, který chrání vlasy před škodlivými volnými radikály a zabraňuje ničení folikulů. Arganový olej navíc obsahuje esenciální mastné kyseliny – kyselinu olejovou, kyselinu linolovou, kyselinu palmitovou a kyselinu stearidonovou, které mají vyrazný antioxidační účinek.

Anti-age krém na obličej od Medi Peel. Produkt obsahuje kmenové buňky, které jsou nenahraditelné v kosmetice proti stárnutí. Podporují vznik nových mladých buněk, které nahrazují ty odumřelé. Přípravek umožňuje zastavit stárnutí pleti, rychle obnovit ztracené mládí a pružnost. Lze použít jak při prvních známkách stárnutí, tak i při hlubokých vráskách. Kosmetika pro stárnoucí pleť by měla být zvlášť účinná, proto se v moderní anti-age kosmetice používají právě rostlinné kmenové buňky s prakticky neomezeným regeneračním potenciálem. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že ovlivňují více příčin stárnutí kůže najednou, jako je oxidační stres, intoxikace buněk atd. Chrání pokožku před UV zářením a dalšími negativními faktory, obnovují schopnost epidermálních buněk tvořit vícevrstvou ochrannou bariéru. Pokud hledáte nejlepší dárek pro maminku, pak jí rozhodně pořiďte tento produkt!

Omlazující přípravek Bifida Biome Complex Ampule od Manyo. Obsahuje lyzát byfidobakterií, který urychluje procesy regenerace a obnovy epidermálních buněk. Ampule má výrazný omlazující účinek, redukuje mimické vrásky díky probiotikům. Složení také obsahuje komplex 10 druhů kyseliny hyaluronové, který je zaměřen na hloubkovou intenzivní hydrataci pokožky a prevenci dehydratace pokožky. Lyzát bifidobakterií je komplex biologicky aktivních látek, který má silné regenerační a ochranné vlastnosti. Stimuluje množení hlavních buněk pojivové tkáně a proto přípravek má vynikající schopnost vyhlazovat vrásky a dělat pleť hladkou a rovnoměrnou.

Pozor si také dejte na univerzální masky pro všechny typy pleti, náplasti pod oči, balzámy a masky na rty, jílové a alginátové pleťové masky. Značky také nabízí univerzální čistící přípravky s neutrálním pH, které jsou vhodné pro různé typy pleti, včetně citlivé. Pamatujte si, že hydratační krémy by měl používat každý (i majitele mastné pleti), takže je to nejpraktičtější dárek pro maminku.

Můžete sáhnout i po tělových produktech. Ten nejlepší dárek pro maminku by rozhodně měl zlepšit náladu, takže dopřejte své mamince luxusní wellness večer s vonným olejem, tělovým kartáčem, „lahodnými“ peelingy a výživnými tělovými lotiony.