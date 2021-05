Nejlepší pomocníci do každé kuchyně

Určitě se vám již někdy stalo, že jste potřebovali pomoci s vařením, ale neměli jste nikoho k ruce. Pořiďte si praktické spotřebiče, které vám usnadní každodenní práci v kuchyni a vy tak budete mít více času na svou rodinu nebo koníčky. Navíc na konci článku na vás čeká slevový kód!

Kuchyňský robot PRO

Pečete pravidelně nedělní moučníky ke kávě, dorty pro své děti nebo jen tak pro radost? Pak je kuchyňský robot ten nejdůležitější společník. Díky třem různým nástavcům zvládne těsto na bábovku, piškotový dort, těsto na kynuté buchty nebo lehký sníh z bílků. Díky výkonu 1400 W a nerezové míse s objemem 4,5l je vhodný na většinu úkonů v kuchyni.

Zdroj: www.delimano.cz

Delimano kuchyňský robot PRO, 3490 Kč

Multifunkční hrnec 18v1

Ruku na srdce, kdo by si někdy nepřál, aby měl přístroj, který bude vařit namísto něj. Je tady! Multifunkční hrnec má 17 přednastavených programů a jeden DIY, takže stisknutím jednoho tlačítka připravíte vše od vařené rýže, guláše, polévek, omáček až po upečení domácího chleba. Vyjímatelný hrnec má objem 4 litry. Díky odloženému startu až o 24 hodin budete mít pokrm připravený přesně v dobu, kdy si určíte.

Zdroj: www.delimano.cz

Delimano multifunkční hrnec 18v1, 2199 Kč

Horkovzdušná fritéza PRO

Křupavá a šťavnatá jídla bez oleje! Zní to jako sci-fi, ale opravdu to je tak. Od teď můžete smažit pouze horkým vzduchem úplně bez oleje nebo využít jen olej z rozprašovače. Lahodné řízky, hranolky, cibulové kroužky nebo i dezerty. Již si nemusíte dělat starosti s velkou spotřebou oleje, otáčením smažených řízků, nepříjemným zápachem a následným mytím mastného nádobí. Horkovzdušná fritéza PRO je ideální pomocník do každé moderní kuchyně.

Zdroj: www.delimano.cz

Delimano horkovudušná fritéza PRO, akční cena 1790 Kč

Příslušenství Brava

V řadě Delimano Brava naleznete širokou škálu produktů, které se hodí ke každodennímu vaření. Například pružinový kráječ, který zajistí rychlé krájení na stejně velké kousky. Brousek na nože bezpečně nabrousí všechny nože. Spiralizér je ideální pomocník na léto a připraví vám ty nejlepší cuketové nudle. S kráječem Chop Express nakrájíte cibuli bez jediné slzičky a nová sada nožů s magnetickou lištou se hodí do každé moderní kuchyně.

Zdroj: www.delimano.cz

Delimano Spiralizér Brava, 899 Kč

Všechny produkty můžete nyní získat s dodatečnou 10% slevou. V košíku stačí zadat kód RECEPTAR10

Slevový kód je platný od 13.5. do 30.6.2021 a platí na všechny produkty Delimano na www.delimano.cz