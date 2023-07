Nejnovější hit mezi organickými hnojivy

Zahrádkáři i pěstitelé pokojových rostlin dnes mohou vybírat z širokého spektra hnojiv, ať už přírodních nebo chemických. Mezi těmito možnostmi se však frass, organické hnojivo z hmyzího trusu, vyzdvihuje jako jedna z nejlepších variant. Proč? Jaké jsou jeho výhody a využití? Pojďme se podívat na českou farmu Black Frass, která vyrábí frass ve vysoké kvalitě.

Co je frass?

Frass je organické hnojivo v sypké formě, které u nás vzniká prosetím substrátu moučných červů. Jedná se o čistý a pro hnojení certifikovaný trus hmyzu.

Jak si frass vede jako hnojivo?

Díky optimálnímu poměru dusíku, draslíku a fosforu poskytuje frass dokonalou výživu plodinám a rostlinám ve všech fázích růstu. Toto vyvážené složení zajišťuje nejvyšší kvalitu a prospěch vaší pěstitelské úrody. Kromě těchto tří hlavních prvků obsahuje frass také další prospěšné látky, které podporují zdravý růst kořenů. Navíc v něm nejsou žádná plniva, která působí více škody, než užitku. A je repelentní.

Repelentní, jako že odhání škůdce?

Frass má repelentní účinky na hmyz. Obsahuje chitin, který škůdce odpuzuje a často se jich dokážete tak zbavit i do 3 dnů. Chitin u rostlin spouští také tzv. chitinovou reakci, která posiluje rostlinu a ta se tak snadno brání plísním a houbám.

Jaká je výhoda organického hnojení?

Velkou výhodou organického frassu je jeho čistě přírodní složení. Společnost Black Frass na vlastních farmách u Plzně dohlíží na celý proces - hmyz je krmen zdravým ovocem a zeleninou a chován na podestýlce z pšeničných otrub. Je tak 100% zaručeno, že do frassu se nedostanou žádné patogeny nebo toxické látky, které mohou poškozovat prospěšné bakterie nebo živočichy v půdě, znečišťovat spodní vody a přenášet se do plodin. Pokud rádi trávíte čas se svými dětmi na zahradě, je to další důvod, proč volit přírodní variantu hnojiva, navíc tady úplně bez zápachu.

Na jaký druh hnojení se frass hodí?

Frass lze použít pro hnojení půdy před výsadbou v ovocnářství, zelinářství, vinařství, ale také pro hnojení jahod, brambor, obilovin, květinových záhonů, stromů, keřů a trávníků. Může se aplikovat jak plošně, tak cíleně na jednotlivé rostliny. Frass je také vhodný jako startér a urychlovač kompostu. Samozřejmě, můžete ho také použít pro hnojení svých oblíbených pokojových rostlin.

Zdroj: Black food market s.r.o.

Hlavní výhody frassu Black Frass

· 100% hmyzí trus bez zbytečných plniv

· Výborný v boji proti škůdcům

· Univerzální a vyvážené složení NPK 4,1-4,3-2,5

· Maximální bezpečí, nulová toxicita

· Prvotřídní kvalita z vlastní farmy

· Bez zápachu

· Bez chemie

Kde se dá frass koupit?

I když ve světě je hojně používaný, tak u nás je frass docela novinka, v nejvyšší kvalitě ho koupíte na našem webu: www.blackfrass.cz, ale určitě naleznete na internetu i levnější alternativy bez dohledatelného původu, které fungují také dobře.