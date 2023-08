Největší poklad? Teplo domova

Každou zimu z nedostatečně zatepleného domu utíká teplo za tisíce korun. Teplo je stále dražší a dělá nám čím dál větší starosti. Proč s tím tedy něco neudělat a nevyužít ušetřené peníze jinde?

Kudy utíká teplo z objektu a proč je tak výhodné izolovat strop?

Pokud se bavíme o tom, kudy z domů a objektů obecně utíká teplo, odborníci mluví o takzvané „obálce“. Je to vlastně podlaha, stěny, okna, dveře, strop a střecha. To vše „obaluje“ dům a má vliv na to, kudy a v jakém množství teplo utíká. Máme konstrukce, kterými uniká teplo více (například okna) a naproti tomu místa, kudy teplo utíká méně (podlaha domu). Od kamen nebo topení stoupá teplý vzduch vzhůru a pokud není strop dobře izolovaný, projde až na půdu a uteče pryč z domu. Pokud tedy chcete rychle ušetřit, zateplete strop.

Zdroj: magmarelax.cz

Kde najít to nejlepší?

Jak již víte, teplo stoupá vzhůru a střechou ho uteče zhruba 25–30 %. Jak získat ten nejlepší poklad? Snadno. Díky zateplení stropu v zimních měsících udržíte drahocenné teplo uvnitř, ale současně zabráníte i přehřívání místností během horkého léta. Zateplení stropu může být ten nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na vytápění a dostat své bydlení do co nejúspornějšího energetického režimu. A kdy jindy se do toho pustit než před topnou sezónou.

Pomohou moderní technologie

Pro většinu prostor, kde je možné vyplnit dutinu libovolného tvaru, vyjde ve vzájemném porovnání zpravidla jako optimální foukaná izolace MAGMARELAX. Ta vytvoří souvislou izolační vrstvu bez tepelných mostů a lze ji aplikovat, aniž byste museli mít do dutiny dokonalý přístup. Stačí poměrně malý otvor a materiál pak vyplní celou dutinu. Výhodou této technologie je také fakt, že se může aplikovat do svislých dutých ploch a vše je hotovo během pár hodin bez nepořádku. Roční úspora činí až 40 % nákladů. Návratnost investice nepřesáhne 5 let a získáte až 20letou záruku.

Zdroj: magmarelax.cz

Bonus navíc: Zateplete strop a získejte až 100 000 Kč zpět!

Program Nová zelená úsporám je tu opět pro Vás. Je dostupnější a jednodušší než kdy dřív. Nechte si zateplit strop Vašeho domu s vyřízením dotace NZÚ nebo NZÚ Light na klíč.

Proč zateplit strop s IP Polná?

bezplatná prohlídka domu

posouzení úniku tepla

zpracování cenové kalkulace

odborná konzultace ohledně dotací

zpracování a vyřízení dotací na klíč

Nyní pro Vás! Posouzení domu ZDARMA a sleva až 15 % na izolaci.

Neváhejte a informujte se ještě dnes na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.