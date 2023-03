Nejzcestovalejší znamení horoskopu. S nimi se na cestách nikdy nudit nebudete

Milujete cestování a přemýšlíte, kde se ve vás taková touha vzala? Přemýšleli jste někdy nad tím, která znamení zvěrokruhu mají přirozený smysl pro dobrodružství a jsou experty na cestování? Zatímco některá znamení vynikají v umění, módě, nebo vaření, tito jedinci mají nejvíce cestovních zkušeností a patří mezi jedny z nejlepších cestovních partnerů.

Vodnář (20.1. - 20.2)

Vodnář je prvním vzdušným znamením horoskopu, které touží objevovat nová místa a vytvářet vzpomínky, ke kterým se může často vracet. Je to velký myslitel, který má vše vždy perfektně promyšlené. A i kdyby ne vše šlo podle jejich představ, mají záložní plán, na kterém pracovali pravděpodobně dny, ne-li týdny před odcestováním.

Osoby narozené mezi 20. lednem a 20. únorem milují sdílení fotografií, videí, nebo vyprávění svých cestovních zážitků. Jsou nesmírně pyšné na to, kolik zemí navštívily, nebo co všechno zažily, a hrdě své zkušenosti sdílí s lidmi kolem sebe.

Ať už cestujete poprvé nebo máte nějaké zkušenosti, Vodnář je jedním z nejlepších cestovních parťáků, který vždy dokáže najít řešení nebo vnést světlo do nepříjemných situací.

Ideální destinace: Skotsko, Kanada, Nový Zéland, Holandsko.

Blíženci (21.5. - 21.6.)

Blíženci jsou všestranní, přizpůsobiví a vždy připraveni na nové výzvy. Neustále touží po nových zkušenostem a hledají způsoby, jak rozšířit své obzory a naučit se nové věci. Díky tomu jsou perfektními společníky na cesty, protože jsou vždy otevřeni novým (a občas i šíleným) nápadům a zkušenostem.

Cestování je pro Blížence nejen formou relaxace, ale také příležitost, jak duchovně růst nebo si uvědomit spoustu věcí, na které jinak v jejich zaneprázdněném životě nemají čas.

Ačkoliv Blíženci mají i své negativní vlastnosti, patří mezi jedny z nejzkušenějších a nejlepších cestovních partnerů, se kterými jen málokdo dokáže odolat cestovat. Jsou navíc nesmírně inteligentní a pozorní, a věří, že kolik jazyků umí, tolikrát jsou člověkem.

Ideální destinace: Skandinávie, USA, Indie, Blízký východ.

Střelec (22.11. - 22.12.)

Střelec je jedním z nejdobružnějších a "nejstřelenějších" znamení zvěrokruhu. Jejich vládnoucí planeta Jupiter, která symbolizuje štěstí, růst a objevování, z nich dělá cestovatele, kteří se vyžívají v dobrodružství, adrenalinu a riskování.

Střelci chtějí ochutnat všechny chutě světa a poznat co nejvíce nových věcí. A i kdyby je to stálo víc, než původně plánovali, nikdy ničeho nelitují, protože věří, že cestování je zkušeností k nezaplacení.

Chcete-li objevovat krásy světa po boku Střelce, zapomeňte na polehávání na pláži nebo u hotelového bazénu. Střelci potřebují vzrušení a adrenalin, takže horské túry, potápění, kempování nebo cestování autem je něčím, na co byste se měli připravit. A ne, nudit se zaručeně nebudete!

Ideální destinace: Portugalsko, Mexiko, Brazílie, Švýcarsko.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, stejně jako Vodnář a Blíženci, jsou vzdušným znamením, které miluje cestování. I přesto se ale v mnoha věcech liší. Ženy i muži ve znamení Vah potřebují vědět, kam přesně jedou, kde budou nocovat, kolik peněz utratí a co si z dané destinace přivezou. Nesnáší nejistotu a ještě víc je stresují nečekané změny plánů.

Venuše, planeta lásky a krásy, která vládne tomuto vzdušnému znamení, z nich dělá vybíravé jedince, které jen těžko najdete pod stanem nebo v hostelu. Potřebují jistotu, pohodlí a pocit domova, ikdyž jsou od toho skutečného tisíce kilometrů daleko.

Jsou to gurmáni, kteří chodí do vybraných restaurací ochutnat místní jídlo a víno, a kteří jsou fascinováni tradičním oblečením nebo uměním. Ať cestují do hor, velkoměsta, nebo k moři, Váhy ví, jak si cestování užít.

Ideální destinace: Francie, Itálie, Španělsko, Spojené Království.