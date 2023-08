Neponechávejte čtyřnohé mazlíčky bez zábavy a pořiďte jim škrabadla pro kočky

Určitě už jste slyšeli, pokud ne sami na vlastní kůži zažili, že kočky umí rozdrápat kdejaké vybavení v interiéru. Za to, že kočka zničí gauč nebo třeba stojací lampu, může fakt, že má tato malá domácí šelma málo vyžití. Jednoduše se nudí, a tak vymýšlí, co vše by mohla provádět.

Škrabadlo kočce zajistí mnoho aktivit i soukromí Protože s kočkami trávíme čas v mnoha místnostech domu či bytu, je dobré koupit škrabadla dvě až tři, každé jinak řešené, a kočce nabídnout všude zábavu, která se jí líbí. Ovšem škrabadla pro kočky jsou vyráběna tak, aby se čtyřnozí mazlíčci mohli nejen vydovádět, ale také si odpočinuli, nebo mohli jen tak lenošit, relaxovat a mít nad vším, co se doma děje, dokonalou kontrolu. K dostání jsou škrabadla nízká i vysoká. Jejich konstrukce je pevná a stabilní tak, aby kočky spolu se škrabadlem nepřepadli na stranu. Je dobré mít k dispozici jak vyšší typ škrabadla, tak některý z nižších modelů, který můžete se sebou vzít i na návštěvu k rodině, na dovolenou, nebo kdekoli, kde jedete na pár dnů a kočku berete s sebou. Konkrétní škrabadla, která jsou uživateli skvěle hodnocena Kočičí škrabadlo v mnoha provedeních najdete např. v e-shopu Hawaj.cz. K nejprodávanějším právě teď patří škrabadlo pro kočky Hawaj 170 cm vysoké v červeno – hnědém provedení. Obsahuje 2 kočičí domky, 4 odpočívadla, 3 hrací myšky a 2 schůdky. Je potaženo plyšem a sisalem. K dostání je právě teď se slevou více než 50 % z původní ceny. Na druhém místě v prodejnosti je škrabadlo pro kočky Hawaj 90 cm v antracitové barvě. To právě je ideální jak na prostřídání s jinými škrabadly v domě, tak na cestování. Obsahuje 2 kočičí domečky a odpočívadlo. Je velmi praktické, skladné, nechybí potažení plyšem a sisalem. Skvělé je i 140 cm vysoké škrabadlo pro kočky Hawaj v hnědé barvě. Obsahuje hned 3 kočičí domečky, 2 odpočívadla, 1 hrací kuličku a provázek. Je potaženo plyšem a sisalem. To je jen malá ochutnávka z bohaté nabídky škrabadel pro kočky, které najdete na Hawaj.cz. Podívejte se a udělejte vaší kočce nebo kočkám radost. Vy získáte větší jistotu, že se za dobu vaší nepřítomnosti nic nemilého nestane, kočky nezničí záclony, gauč, křeslo nebo třeba taburet.