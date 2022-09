Netradiční perník z jablek snadno a rychle

S příchodem podzimu nastává čas sklízet jablka. Jeden z nejrozšířenějších druhů ovoce má široké uplatnění nejen v české gastronomii. Populární ingrediencí je při přípravě moučníků stejně jako jablečné pálenky, calvadosu. S tímto ovocem se zkrátka dají dělat učiněné zázraky. U nás jablka nejčastěji končí ve štrúdlu nebo se z nich vyrábějí povidla. Pokud hledáte inspiraci, co dalšího z jablek připravit, zkuste třeba netradiční perník podle našeho receptu.

Jablečný perník

200 g jablek (nahrubo nastrouhaných a zbavených vody)

150 g hladké mouky

150 g polohrubé mouky

150 g cukru krupice

250 ml mléka

150 ml oleje

2 lžíce kakaa

kypřicí prášek do perníku

2 vejce

máslo na vymazání

1. Troubu předehřejeme na 175 °C. Pekáček o rozměru 20 x 30 cm vymažeme máslem a vysypeme trochou polohrubé mouky.

2. Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince a nahrubo nastrouháme. Poté z nich vymačkáme co nejvíce vody.

3. Ve větší míse smícháme obě mouky, cukr, mléko, olej, kakao, kypřicí prášek do perníku a obě vejce. Vše důkladně promícháme, aby vznikla hladká směs.

4. Přidáme jablka a opět promícháme. Takto připravené těsto nalijeme do pekáčku a dáme do trouby. Pečeme zhruba 45 minut. Zda je perník hotový, zkontrolujeme špejlí.

5. Perník před podáváním můžete ještě ozdobit polevou. Buď klasickou citrónovou, nebo jej pomažte marmeládou a polijte rozpuštěnou čokoládou.