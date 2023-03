Nezbytné potřeby pro elektrikáře. Kde je sehnat?

I když se technologie neustále rozvíjí, základní prvky se prakticky nemění. Vezměte si sféru řemesel. Stále se míchá malta, rozvody vody vypadají stejně, kabely a jiné příslušenství se prakticky nemění, pouze se v rámci možností vylepší, ale nikdo tzv. nepřekopal jejich systém. Dnes se podíváme na potřeby pro elektrikáře.

Kabely CYKY – všestranní pomocníci

Sféra elektřiny jako takové je vlastně takovým srdcem lidstva. Kdyby zkolabovala, budeme mít velký problém, ačkoli se vám to možná nezdá. Ale vezměte si, co vás obklopuje. Bez elektřiny si neuděláte ani kávu, nemocnice a přístroje v nich by zkolabovaly, pryč by byla komunikace, zastavila by se výroba. I když nás elektřina provází již staletí, její principy se nemění. Například elektrické kabely umožňují přenosy elektřiny, dat či zvuku. Nemůžete je vynechat u žádné elektroinstalace. Mezi často používané patří silové kabely CYKY, CYKYLo, CYSY, AYKY, CYH atd. Co který kabel znamená? CYKY disponují měděným jádrem, které se využívá na klasickou elektroinstalaci v domácnosti. Využívají se pro pokládku v zemi, vodí se pod omítkou či lištami. CYKYLo kabely mají plochý tvar, uplatní se proto v místech, kde není tolik prostoru. Kabel AYKY jsou s hliníkovým jádrem, aplikují se do země a jsou ideální pro instalaci elektrické energie na delší vzdálenosti. Kabely CYSY jsou ty, které tvoří šňůry u domácích spotřebičů. Kabe CYH je tvořen plochou dvojlinkou a využívá se k propojení přístrojů uvnitř domácností.

WAGO svorky jako optimální řešení



WAGO svorky představují dalšího úžasného pomocníka, protože umí propojovat. Poslouží k rychlému a bezpečnému propojení podobně jako bužírky, izolační pásky či prodlužovačky. Jedná se o bezšroubovou formu pojítka, instalace je navíc velmi snadná. Na výběr máte z mnoha typů svorek, do některých v podstatě pouze zasunete kabely, u jiných spoj lze pojistit páčkou. Jestli hledáte nejen tyto produkty, podívejte se na nabídku společnosti Elfetex.cz, kde se to hemží elektromateriálem. Velký výběr za rozumnou cenu potěší nejen elektrikáře, ale i běžného zákazníka, který hledá něco do domácnosti.