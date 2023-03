Obáváte se pylové sezóny? Zatočte s alergeny pomocí miliard nanočástic

Čistý vzduch není samozřejmou součástí našeho života. Znečištění ovzduší kouřem, prachy, pyly či výpary těkavých látek celosvětově ohrožuje 90 % lidí. Využití technologie nanoe X společnosti Panasonic dokáže pomocí miliard hydroxylových radikál odstranit ze vzduchu ve vaší domácnosti nebo kanceláři nežádoucí částice. Dlouhou řadu z nich – včetně pylů, virů, bakterií nebo plísní – z více než 99 %!

Nebezpečné ovzduší

Prachové a pylové částice by se ve vzduchu objevovaly i bez lidského přičinění. Stačí několik suchých dnů, změna vegetačního období v přírodě a proudící vzduch přenáší prachová nebo pylová zrnka desítky i stovky kilometrů od zdroje. Průmyslová a hospodářská lidská činnost však do ovzduší přidává další pevné i těkavé nebezpečné látky, ale také zápach a virová onemocnění.

Znečištění vzduchu nelze brát na lehkou váhu. Jemné částice, které pronikají hluboko do plic a kardiovaskulárního systému, způsobují závažné zdravotní komplikace. Řadíme mezi ně například srdeční onemocnění, rakovinu plic, mozkové příhody, plicní onemocnění a infekce dýchacích cest včetně zápalu plic. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že ročně na tato onemocnění zemře přibližně 7 milionů lidí.

Nanoe X v boji za čistý vzduch

nanoe X si poradí s drtivou většinou nečistot ve vzduchu vašeho interiéru Zdroj: aircon.panasonic.eu

Každý člověk za den vdechne přibližně 18 kg vzduchu. V ideálním případě by měl být tento vzduch čistý a bez škodlivých látek. Technologie nanoe X využívá při čištění takzvané hydroxylové radikály (OH radikály). Jsou to nestabilní molekuly vyhledávající reakci s jinými prvky, jako je například vodík, kterých se zachytí. Díky tomu potlačují množení škodlivin, jako jsou bakterie, viry, plísně a pachy. Dokážou je rozkládat, a tím neutralizovat jejich nepříjemné účinky.

Tento přirozený proces významně zlepšuje vnitřní prostředí. Nebezpečné látky jsou při rychlém opakovaném pročištění odstraněny nejen ze vzduchu, ale zároveň z vybavení místností — například ze závěsů, koberců, nábytku nebo rolet.

Nanoe technologie slouží už 20 let

První generaci zařízení nanoe vyvinula společnost Panasonic již v roce 2003. K čištění vzduchu generovalo 480 miliard hydroxylových radikálů za sekundu. V roce 2016 byly do výroby zařazeny nové generátory označené jako nanoe X Mark 1, které za sekundu dokázaly vyrobit 4,8 bilionu OH radikálů (tj. 10x více než původní model). Vývoj se tímto krokem nezastavil, ale úspěšně pokračoval dál. Od roku 2019 jsou vyráběny generátory nanoe X Mark 2, které vygenerují 9,6 bilionu hydroxylových radikálů za sekundu, což je 20x více než u původního zařízení nanoe. A nejnovější verze (Mark 3), která se objeví na trhu v průběhu roku 2023, bude dokonce generovat 96 bilionu OH radikálů za sekundu!

Čistý vzduch pro všechny

Rezidenční klimatizace Panasonic Etherea je vybavena technologií nanoe X Zdroj: aircon.panasonic.eu

Technologie nanoe X skvěle slouží pro čištění vzduchu v menších i větších bytových jednotkách a v rodinných domech. Je integrovanou součástí všech rezidenčních klimatizací řady Etherea nebo nástěnných jednotek řady VZ. Kromě domácností je ale možné technologii nanoe X využít i v komerčních prostorách – mimo jiné v kancelářích, restauracích, obchodech, ve zdravotnických střediscích nebo nemocnicích. Pro tato místa je dostupná v stropních, parapetních, vestavěných nebo nástěnných jednotkách řad Panasonic PACi, ECOi nebo ECO G.

Stejná technologie našla využití i v některých domácích spotřebičích, v automobilech, vlacích nebo ve výtazích. Jedná se o řešení, které nevyžaduje filtry ani údržbu a může fungovat nezávisle na vytápění nebo chlazení.

Dýchejte lépe!

Proč se tedy trápit dýcháním špatného vzduchu, když je zlepšení na dosah? Technologie nanoe X zabraňuje množení bakterií, virů, plísní, alergenů, pylů a nebezpečných látek. Současně dokáže ze vzduchu odstranit zápach a lehce přispívá i ke zvlhčování vlasů a pokožky. Vyhnout se či bojovat s alergiemi a nemocemi je prostě s klimatizacemi vybavenými nanoe X snadnější než kdy dřív…

infografika Zdroj: aircon.panasonic.eu

Více zajímavých článků o klimatizacích, tepelných čerpadlech (které se již od roku 2018 vyrábí v Plzni) nebo jejich chytrém ovládání, najdete na Panasonic blogu ZDE.