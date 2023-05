Objevte hlavní zásady pro bezpečnou práci s řetězovou pilou

Dvakrát měř, jednou řež. Staré známé rčení, které nám ušetří spoustu starostí. Co už nám však neřekne, jak řezat správně. A přitom je to naprosto zásadní. Nesprávná manipulace s řetězovou pilou totiž může mít fatální následky – lehké škrábnutí dobíhajícím řetězem je v tomto případě ještě výhrou. Jak tedy bezpečně pracovat s řetězovou pilou a na co si dávat pozor?

Uvědomte si, co děláte Pro bezpečnou práci je důležité znát princip fungování řetězové pily – když ho pochopíte, předejdete řadě zbytečných potíží i potenciálních úrazů. První část pily tvoří tělo, ve které se ukrývá motor – ta pro vás není nebezpečná. Výrazně nebezpečnější částí je vodicí lišta, na které je nasazen řetěz. Ten se skládá z jednotlivých článků a řezných a omezovacích zubů a v obvodových drážkách lišty ho drží tzv. vodítko. Abyste uřízli to, co potřebujete, hladce a bez problémů, musí být řetěz na liště správně napnut pomocí napínacího zařízení a ozubeného kolečka, tzv. řetězky, důkladně naostřen a promazán olejem pro ztrátové mazání. Není důležitý typ, ale znalost zásad Před samotnými zásadami správného řezání si ještě pojďme uvést na pravou míru, že je úplně jedno, jakou pilou řežete – obezřetní musíte být, ať už používáte benzínovou, aku či elektrickou řetězovou pilu. Byť každá z nich funguje s jiným pohonem, nebezpečné mohou být všechny stejně, proto zásady bezpečné práce platí pro všechny. Elektrická řetězová pila má však oproti aku a benzínovému provedení jedno specifikum, a to přívodní kabel, bez kterého nefunguje – při řezání tedy musíte věnovat zvýšenou opatrnost ještě jemu, abyste jej nepřeřízli a nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Zdroj: Shutterstock, AL-KO 100% stav je základ – pily i váš Než se pustíte do jakékoliv činnosti s řetězovou pilou, je důležité překontrolovat její stav. Pila vždy musí být ve stoprocentním technickém stavu, tedy musí být dostatečně ostrý a správně napnutý řetěz, plně funkční řetězová bezpečnostní brzda, promazaná lišta i řetěz, i bezproblémový chod motoru. Pamatujte, že: Budete-li řezat s tupým řetězem, rychleji se unavíte, čímž ztrácíte pozornost a můžete udělat chybu.

Nefunkční řetězová bezpečnostní brzda nezastaví řetěz při tzv. zpětném vrhu pily a může dojít k vážným, mnohdy i smrtelným poraněním.

V případě, kdy pila nemaže (ať už z důvodu nedostatku oleje, nebo poruchy), dochází ke zvýšenému namáhání řetězu i opotřebení lišty. Extrémně namáhaný řetěz pak může prasknout a způsobit vážné poranění.

Pokud dojde při doplňování kapalin k jejich rozlití/přetečení a znečištění pily, vždy ji pečlivě otřete a osušte – uvědomte si, že mastné madlo bude v ruce klouzat, a nemáte tak jistotu bezpečného držení pily.

Jen správně seřízený motor zajistí nekolísavý výkon, a tedy i bezpečné řezání.

Uvolněné kryty, madla a další části pily představují velké riziko pro bezpečnost používání, proto pilu nikdy nepoužívejte s uvolněnými částmi. Pokud si nejste jisti technickým stavem pily, obraťte se na servis, kde vám pilu překontrolují, seřídí a nabrousí řetěz. Kromě 100% technického stavu musíte být v dokonalém stavu i vy – nikdy nepoužívejte pilu, pokud jste požili alkohol, necítíte se zdravotně v pořádku, točí se vám hlava, jste unavení atd. Jakákoliv vaše indispozice může při práci s řetězovou pilou vést k vážným, až smrtelným úrazům. Zdroj: Shutterstock, AL-KO 10 zásad pro bezpečnou práci s řetězovou pilou Ve chvíli, kdy jste si jisti technickou připraveností pily, můžete se pustit do práce. Při ní vždy dodržujte následující zásady. S pilou nikdy nepracujte bez ochranných pomůcek – základem jsou pracovní rukavice a ochranné brýle, které vás ochrání před odletujícími třískami. Při kácení stromů a práci ve výškách nesmí chybět přilba a bezpečnostní obuv, skvělou pomůckou jsou sluchátka a oblečení s protipořezovou úpravou. Pilu nikdy nepoužívejte na mokrém a kluzkém povrchu (bláto, led, sníh, čerstvě oloupaná kůra) – hrozí riziko uklouznutí. Pilu vždy startujte na zemi – nikdy ne z ruky, umístěte ji na rovnou plochu. Stůjte na pevném, stabilním povrchu , před startováním zaujměte pevný postoj s rozkročenýma nohama, abyste neztratili balanc. Nikdy se nepřemisťujte s nastartovanou pilou – ani kdyby šlo jen o pár kroků. Pilu při řezání vždy držte oběma rukama, stůjte s rozkročenýma nohama, jedna noha by měla být mírně předkročena pro lepší stabilitu. Na vhodném kusu dřeva vždy proveďte zkušební řez – obzvláště, pokud jste pilu delší dobu nepoužívali, nebo jste v řezání nováčci. Buďte si vědomi rizika zpětného vrhu, ke kterému dochází, když se řetěz zasekne při řezání špičkou či vrchní částí lišty – řežte proto vždy ve spodní části lišty, tedy co nejblíže k tělu pily. Drobnější materiál si správně uchyťte, používejte řezací či samosvorné kozy, při kácení stromů používejte klíny. Pořezaný materiál postupně odklízejte. Vždy informujte další osobu, že jdete řezat s řetězovou pilou, mějte u sebe mobilní telefon či vysílačku a nezapomeňte mít poblíž také lékárničku. Zdroj: Shutterstock, AL-KO