Objevujte s Xellou svět jednoduchého stavění

Chystáte výstavbu nového domu nebo třeba jenom rekonstruujete? Xella – nadnárodní společnost distribuující značky Ytong, Hebel, Multipor či Silka – vám může poskytnout jak stavební materiál, tak poradenské služby.

Jestliže máte v plánu se do toho pustit svépomocí, ani tak na to nemusíte být zcela sami. Xella totiž nabízí mnohem víc než pórobetonové tvárnice a izolační materiál. Pórobeton, který spatřil světlo světa již v první polovině minulého století, dokázal svým unikátním složením zajistit, že si obyčejné domácnosti mohly konečně dovolit úsporné, ale přesto moderní bydlení. Právě díky tomu se značka rozšířila do celého světa, a i nyní tvoří hlavní část materiálového portfolia skupiny Xella.

XELLA hrubá stavba Zdroj: XELLA

Materiály pro každou stavbu

Značka se ve stavebnictví proslavila zejména díky tepelněizolačním vlastnostem. Jejich prostřednictvím si celá řada lidí může dovolit vyhřátý domov, který je navíc energeticky úsporný a šetří peněženku. Xella ale nemyslí pouze na finanční úsporu. Šetrná je rovněž výroba každého bloku pórobetonových tvárnic, které jsou složeny výhradně z vody, vápna, písku a cementu. A díky milionům vzniklých pórů získá váš dům až o 20 % lepší izolaci než u jiných materiálů.

Akustická řešení YTONG a SILKA Zdroj: XELLA

Ytong však nejlépe funguje v kombinaci s dalšími materiály, jimiž jsou vápenopískové tvárnice Silka nebo minerální desky Multipor. Nemusí se jednat pouze o izolaci tepelnou, ale také akustickou. Jednoduché opracování bez přebytečného odpadu navíc zaručuje úspornost i při samotné výstavbě. A bezpochyby ušetříte také velké množství času. Manipulace s materiály Xella je totiž stejně tak snadná.

Rady od samotných mistrů

V jejím portfoliu narazíte na bezplatné nacenění projektu, dopravu materiálu přímo na stavbu, odborné poradenství během celého procesu výstavby, založení první řady tvárnic, vypůjčení profesionálního nářadí, výpočet přesného množství materiálu a také důkladné zaškolení. Díky tomu si budete na stavbě jistí i bez mistrů stavby. Kdybyste si však ani potom nevěděli s některými postupy rady, není třeba zoufat. Xella si prostřednictvím svých internetových videí pro všechny stavaře připravila detailní tipy a triky, které si můžete naprosto kdykoliv znovu přehrát.

MULTIPOR Zdroj: XELLA