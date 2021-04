Odčervujete své mazlíčky?

Naprostá většina majitelů odčervuje. A kdy to bylo naposled? Stačí to?

Ne každý chovatel odčervuje svého psa nebo kočku dostatečně často. Zejména u koček to bývá problém. Ty městské se ven z bytu dostanou málokdy, o ty venkovské se tak moc nepečuje, přitom riziko jejich nakažení je vysoké.

Vajíčka parazitů jsou vylučována trusem infikovaných zvířat a ve vhodném prostředí přežívají dlouhou dobu. K nakažení ale dochází i jiným způsobem. Například škrkavky se mohou přenést z matky na mláďata. Překvapilo vás to?

Když váš čtyřnohý mazel spolkne vajíčka škrkavek, u mláďat se vylíhlé larvy dostanou ze střeva krví do plic a kašlem zpět do střev, kde dospějí a produkují vajíčka. U starších a odolnějších často cestu do plic a střev nenajdou. Takové larvy zabloudí do jiných tkání, a aby nebyly napadeny imunitním systémem, vytvoří si speciální obal a takzvaně encystují.

Březí samice produkují spoustu hormonů, a ty mohou aktivovat encystované larvy. Aktivace znamená, že se larvy uvolní a cestují v organizmu, u koček směřují do mléčných žláz a koťata se infikují při sání mléka.

Co doporučují veterináři?

Vyšetřením trusu odhalí vajíčka parazitů a podle výskytu parazitů v regionu veterinář poradí, jak často odčervovat. Doporučuje se minimálně co 3 měsíce, tj. 4x za rok.

Rozhodně odčervujte krátce při mroustání nebo v březosti, tím ochráníte mláďata. Riziko nakažení je vysoké také u koťat, u lovících koček, u zvířat krmených syrovou stravou a vždy v zamořeném regionu. V tom případě odčervujte častěji. Přípravky na odčervení žádejte u vašeho veterináře, nebo si v lékárně kupte pohodlné a vysoce účinné Dronspot pipety pro kočky.

Zdroj: Dronspot

