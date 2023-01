Olejový radiátor pomůže s vytápěním. Ale ne v běžném domě či bytě

Energetická krize, drahý plyn, drahé otopové dřevo. V posledním roce slýcháme zprávy, které děsí především naši peněženku. A tak se mnozí nechají natlačit do „alternativních“ způsobů vytápění, včetně olejových radiátorů. Jenže kdo o nich neví vše, může splakat nad výdělkem. Co jsou olejové radiátory, kam se hodí a kdy má smysl s nimi vytápět?

Návrat pohodlného radiátoru na elektřinu

Olejové radiátory zažívají svůj velký comeback. Někteří si je pamatujeme z dob dětství a dospívání, někdo je nezažil vůbec. Ve své době byly synonymem pro pohodlí a žádné zplodiny z kotlů. Radiátor jen zastrčíte do elektřiny, a máte zatopeno. Ty nejnovější dokonce ovládáte přes internet, takže topíte přesně tehdy, kdy potřebujete, a ani u toho nemusíte fyzicky být.

Že jsou olejové radiátory opět na vrcholu zájmu, dokladují i online letáky. Třeba Lidl leták příští týden nabízí časově omezenou akci na olejový radiátor na kolečkách a s plynulou regulací. Radiátory se ale pravidelně objevují i v letácích dalším supermarketů, elektro obchodů či prodejen s nábytkem.

Co je vlastně olejový radiátor

Olejový radiátor je přesně tím, jaký má název: funguje na principu topného oleje uvnitř ocelových žeber. Vedle oleje je tu i topná spirála, která se po připojení k elektrickému proudu zahřívá. Tím ohřeje i topný olej, od něj se ohřeje ocelové tělo radiátoru. A od něj pak vzduch v místnosti.

Výhodou je dlouhá doba, po niž si olej dokáže teplo uchovat. Do okolí jej totiž odevzdává pomalu. Je velmi viskózní, proudí v radiátoru pomalu, proto i pomalu odevzdává své teplo. Ale proto se také nehodí do běžných radiátorů ústředního topení - neproudil by jimi.

Kde na vytápění olejovým radiátorem vždycky proděláte

Olejový radiátor se nehodí pro pravidelné vytápění v běžném domě nebo bytě. Jeho spotřeba je vyšší než u všech ostatních druhů vytápění. Proto pokud byste několika radiátory vytápěli po celou zimu svůj byt, ve kterém celá rodina běžně bydlíte, rozhodně na tom proděláte. I při současných vysokých cenách ostatních způsobů topení.

Mohlo by vás zajímat, jak dopadne srovnání olejového radiátoru s přímotopem.

Kam se olejový radiátor nejlépe hodí

Olejový radiátor však netřeba zatracovat. Perfektně jej využijete na chatách a chalupách, kde topíte jen sporadicky a kde chcete mít teplo ihned při příjezdu. Zajímavým zdrojem tepla může být i v domě nebo v bytě, kde se vytápí pouze některá z místností, navíc tu ani nemáte centrální zdroj tepla.

Další výhody olejových radiátorů, které využijete zejména na chatě a chalupě

Pokud se rozhodnete vytápět chatu nebo chalupu olejovým radiátorem, můžete se těšit na následující výhody vašeho rozhodnutí:

dlouhá životnost - na radiátoru se téměř nemá co pokazit, konstrukce je navíc odolná poškození

- na radiátoru se téměř nemá co pokazit, konstrukce je navíc odolná poškození téměř žádná údržba - o tento typ vytápění se netřeba starat

- o tento typ vytápění se netřeba starat ticho - radiátor nijak nehučí a většinou ani nepraská (nevydává praskavý zvuk)

- radiátor nijak nehučí a většinou ani nepraská (nevydává praskavý zvuk) vyhnete se zakouření - na rozdíl od topení v kotli nebo kamnech je tato varianta bezkouřová (i když jen u vás, elektřina pro radiátor se také musí někde vyrobit - a to bez kouře neumíme vždycky)

- na rozdíl od topení v kotli nebo kamnech je tato varianta bezkouřová (i když jen u vás, elektřina pro radiátor se také musí někde vyrobit - a to bez kouře neumíme vždycky) snadné ovládání i manipulace v prostoru - často jen on/off a otočení kolečkem termostatu, nebo jednoduchá aplikace v mobilu. Samotný radiátor mívá posuvná kolečka, abyste jej snadno zavezli, kamkoliv zrovna potřebujete

- často jen on/off a otočení kolečkem termostatu, nebo jednoduchá aplikace v mobilu. Samotný radiátor mívá posuvná kolečka, abyste jej snadno zavezli, kamkoliv zrovna potřebujete praktické příslušenství - ventilátor pro lepší vedení tepla (některé se umějí roztočit jen samotným teplem z radiátoru), ochrana proti zamrznutí (vhodné tam, kde běžně netopíte, jen potřebujete temperovat, aby nezamrzla voda), vzdálené ovládání, termostat, časovač apod.

Podle čeho vybírat olejový radiátor

Základním ukazatelem pro výběr radiátoru je velikost vytápěného prostoru a stav izolace vytápěné stavby. Objem místnosti v metrech kubických (šířka krát délka krát výška místnosti) byste měli vynásobit číslem 50. Tím získáte přibližný výkon radiátoru (ve W), který bude nutný pro dostatečné vytápění tohoto místa. Většina radiátorů na trhu se přitom pohybuje od 1 500 do 3 000 W příkonu. Pak už stačí zohlednit je doplňkové parametry a příslušenství a samozřejmě cenu.