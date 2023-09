Osvědčený recept na bezstarostné léto

Dámy, máme pro vás recept na letní pohodu! Začneme základem, a to je několik párů sandálů. Dále přidáme špetku koření ve formě zdobení, trochu barvy - ať to má tu správnou šťávu, a nakonec vše zahustíme kvalitní podešví. Ano, uznáváme, že recept může působit poněkud chaoticky a kdejaký pejsek nebo kočička by nám potřásli packami za skvěle odvedenou práci. Ale tohle není recept k jídlu ve stylu sekyrkové polévky. Tohle je módní recept. A ten tedy zaručeně funguje a bude jistě i podle vašeho gusta.

Léto nám vrcholí a ženy hrdě ukazují v otevřené obuvi své nožky. Dámy, nic nezvýrazní vaši krásnou pedikúru tak jako vkusné dámské sandálky. Pojďme si tedy blíže rozebrat výše uvedený recept a namíchejte si s námi ty správné ingredience. Sandály jako základ módní letní gastronomie Nebylo by pravého léta bez sandálů. Pocit svěžesti a lehkosti v horkých letních dnech si s uzavřenými botami moc neužijete. A proto jsou sandály jednou z nejoblíbenějších letních obuví. Můžete je vzít do města, k vodě, do práce nebo třeba i na výlet do přírody. Sandály by tedy neměly chybět ve výbavě žádné módní šéfkuchařky. Koření alias zdobení a barva, ať to má šmrnc Pokud máte jednobarevný outfit a chcete, aby byly boty výrazným elementem, okořeňte svůj výběr a zaměřte se na ty, které jsou zdobené třeba blyštivými kamínky nebo řetízky. Jakmile na ně dopadnou sluneční paprsky, o nedostatek pozornosti nebudete mít nouzi. A aby měl váš celkový look ten správný šmrnc, dámy, měly byste se zaměřit i na tu správnou barevnou kombinaci. Černé sandály jsou velmi univerzální a sladíte je například se světlými, případně i s černými šaty. Pro oživení černých šatů můžete využít zlaté nebo stříbrné šperky. Pro slunce v duši i na nohou zkuste sáhnout po zlatých sandálech. Zlaté sandály rozzáří váš outfit laděný do růžových, černých či fialových odstínů. Rozumí si jak s šaty, tak i s kalhotami či sukněmi. Velmi oblíbené jsou také béžové sandály. Zkuste je sladit třeba se zelenými nebo hnědými šaty. Zdroj: Rieker A nakonec zahustíme… Dámské sandály seženete jak bez podpatku, tak i s vyvýšenou podešví. Sandály na klínku opticky protáhnou vaši siluetu a nohy budou vypadat štíhlejší. Klínek dodá celkovému looku elegantní nádech a v kombinaci s letními šaty či sukní bude výsledek okouzlující. Je tedy jen na vás, jak moc velkou „hustotu” bude mít váš došlap. Ingredience na správné léto bychom tedy měli vyjmenovány a teď se můžete pustit do vaření. Na rieker-eshop.cz naleznete ty správné recepty nejen na krásné léto, ale také ostatní sezóny.