Vyrobte si domácí lapač na octomilky: Tyto dvě pasti skutečně fungují

Malé mušky, která patří mezi nejméně oblíbený hmyz. To jsou octomilky obecné (Drosophila melanogaster). Právě nyní je jejich čas. Létají kolem odpadkového koše, topí se ve skleničce s vínem nebo sají sladkou šťávu z ovoce na stole. Jak se těchto tvorů zbavit? Vyrobte si past.

Ovocná muška

Tyto mušky jsou hojně využívány jako laboratorní zvířata nebo krmivo v biologii, v genetických studiích, fyziologii a evoluční biologii. Jsou důležitým zdrojem potravy pro dravý hmyz, některé ryby, žáby a mláďata malých druhů ještěrů. Největší lahůdkou je pro ně nahnilé ovoce, voda se šťávou nebo třeba burčák. Do domácnosti se dostanou lehce. Stačí, když pootevřete dveře na balkon nebo okno. Blízko vašich zásob ovoce nebo v odpadkovém koši naklade muška až 400 vajíček, z nichž se každé tři dny líhne nová generace.

Octomilky jsou organismy důležité pro výzkum. Zdroj: Chu Xiaolu / Shutterstock.com

Prevence je základ

I pokud máte dokonale čistý domov, otravné octomilky si k vám mohou najít cestu. Stačí, když máte na lince vyložené ovoce. To se snažte pravidelně prohlížet a odstraňujte kusy, jež nahnívají. Pokud víte, že na pravidelnou kontrolu nemáte čas, dejte ovoce raději do ledničky. V kuchyni také nenechávejte nedojedená jídla. Uložte je do chladu nebo alespoň do krabičky. Nádobí od vína, kompotu, džusu nebo koláče umyjte co nejrychleji. Sklenice s medem nebo sirupem pravidelně otírejte, aby nezůstávaly ulepené. Stejně tak utřete jakoukoli kapku na lince nebo podlaze. Pravidelně také vynášejte odpadkový koš, a to především, pokud se v něm nacházejí zbytky ovoce.

Jak zahnat octomilky

I když se mušky do domácnosti dostávají zvenčí, nesnášejí průvan. Pokud se tedy u vás octomilky objevily, zkuste co nejčastěji větrat. Mušky také nemají rády vůni koření. Po bytě rozložte misku s hřebíčkem, do květináče zapíchněte stroužek česneku nebo zavěste větvičku libečku do místnosti, kde skladujete ovoce. Skvělé jsou také esenciální oleje z máty, citrónové kůry nebo eukalyptu. Na talířek vložte papírový kapesníček nebo odličovací tampón a nakapejte na něj pár kapek oleje. Použít můžete i aromalampu či difuzér. Esenciální olej můžete také zředit vodou a pomocí rozprašovače provonět domov.

Vytvořte průvan a octomilek se zbavíte. Zdroj: gpointstudio / Shutterstock.com

Past na octomilky

Nepomáhá žádná prevence? Zkuste si vyrobit pasti, z nichž se mušky rozhodně nedostanou.

Lapač z octu a jablka

Na první lapač budete potřebovat cca 2 dcl skleničku, 1 dcl octu, půlku jablka nakrájeného na třetinky, potravinovou fólii, párátko a gumičku. Do skleničky vložte jablko a zalijte ho octem. Z potravinové fólie udělejte víčko a zajistěte ji gumičkou. Párátkem do ní udělejte dírky. Octomilka do sklenice vletí, ale už se nedostane ven.

Lapač z octu, jaru a cukru

Všechny ingredience smíchejte dohromady v poměru 1:1:1. Nalijte je do skleničky. Tu neuzavírejte. Mušky ven nevyletí, jelikož je jar zahubí.

