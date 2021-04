Péřové polštáře a nano povlečení: Když se v ložnici setká staré s novým

Pokrok nezastavíte. Nevyhýbá se žádným oblastem našeho života a výjimkou není ani spánek. Také do našich ložnic pronikají moderní technologie, které se snaží zajistit nám v noci ještě větší pohodlí. Zároveň bychom však neměli zapomínat na to, co je už dlouhá léta ověřené.

Nebojte se experimentovat a zkoušet. Kdo kupuje stále ty stejné lůžkoviny a povlečení ze stejného materiálu, ten se připravuje o možnost poznat něco nového, lepšího. Co by to mělo být? Z moderních vychytávek stojí za zmínku nano povlečení.

Nano povlečení je hygieničtější

Slovíčkem nano se dnes ohánějí výrobci čisticích prostředků i roušek. Co konkrétního nano technologie přináší do oblasti povlečení? Lepší hygienické vlastnosti.

Nano povlečení se od klasického liší tím, že pod povrchovou textilií je tenká vrstva nanotkaniny. Tato nanotkanina je 100% prodyšná, avšak velmi jemná. Otvory mezi vlákny této tkaniny jsou velké pouze 80 nm, zatímco bakterie a viry mají zhruba následující velikosti:

bakterie: 100 – 10 000 nm,

viry: 100 nm,

svrab: 300 000 nm,

prachové roztoče: 420 000 nm,

alergen: 1000 nm.

Nic z výše jmenovaného tedy nemá šanci projít skrz tkaninu, množit se v ní a způsobovat alergické reakce či nemoci dýchacích cest.

Prostěradlo, přikrývka i povlak na matraci

Nano technologie se využívají nejen pro výrobu povlečení a povlaků, ale také prostěradel nebo přímo přikrývek. Pokud se tedy chcete zabezpečit a nadobro se zbavit roztočů, virů i bakterií, máte na výběr.

Jednou z variant je pořídit si přímo nano přikrývku, která v sobě roztoče a viry nebude uchovávat. Druhou možností je zachovat vaše stávající přikrývky a pořídit si pouze nano povlečení a nano povlak na matraci. Dejte si ale záležet, abyste před obléknutím povlaku matraci vysáli nebo jinak pečlivě vyčistili.

Nano povlečení ocení i hospodyňky

Dá se prát na 40 ° v automatické pračce, nevyžaduje žádnou speciální péči. Je vysoce odolné, takže vydrží dlouhá léta, navíc nezapáchá. Dokonale odvádí tělesnou vlhkost, proto ho nebudete muset prát tak často jako jiné typy povlaků.

Jedinou překážkou může být vyšší cena. Ta se však v konečném důsledku vyplatí. Připlácíte si totiž za dlouhou životnost, kvalitu pro vaše zdraví a hřejivost. Nano povlečení hřeje skoro tak pěkně jako péřové polštáře.

S péřovým polštářem v nano povlaku jste v bezpečí

Kvalitní péřové polštáře na nějaký čas zmizely z našich ložnic, a to úplně zbytečně. Tradovalo se, že jsou škodlivé pro alergiky a drží se v nich roztoči. Dnes už však existují i naprosto hypoalergenní péřové peřiny a polštáře, v nichž se nedrží roztoči. Nebo si na ně prostě můžete obléknout nano povlak a být v klidu. Z hřejivého husího peří může těžit i alergik.

V souladu s přírodou a zároveň moderně

Přírodní věci jsou téměř vždy ty nejlepší a u polštářů platí to samé. Na co používat umělou výplň, když husí peří spolehlivě zahřeje? Moderní polštáře s peřím se navíc mohou prát i v pračce, jen je třeba přidat vhodný prací prostředek (třeba ten na vlnu). Běžné prací prostředky by vlastnosti peří zničily, odstranily by přirozenou vrstvu tuku. Také si dejte pozor na správné sušení. Do sušičky se dává pouze s míčky, které ho načechrávají, a nikdy byste ho neměli nechávat sušit na slunci, peří by mohlo popraskat.

V každém případě je důležitá kvalita

Nano povlečení je teď novým trendem, přikrývky s husím peřím zase trendem znovu objeveným. Koupíte je u různých prodejců, a tak si dávejte pozor, kde nakupujete. Nejlepší je samozřejmě investovat do kvalitních českých lůžkovin zpracovaných poctivými českými ručičkami. Zkuste to třeba přímo na ČeskéLůžkoviny.cz. Právě tam se spojují moderní nano technologie s osvědčenými péřovými polštáři a přikrývkami.