Podcast: 3 bleskové náplně do štrúdlu. Udělejte si zásobu do sklenic na celý rok

Pěchujete jablka do sklenic pravidelně, anebo o tom přemýšlíte vůbec poprvé? Není to žádná věda. Stačí jednoduchý a vyzkoušený postup a víkendové pečení štrúdlu budete mít skoro bez starostí. Jak se dozvíte v poradně podcastu iReceptář do ucha, ovoce ve sklenici sice ztratí na objemu, protože se z něj vypaří část vody, ale pokud se vám zavaření povede, uskladníte ho na opravdu dlouhou dobu. A s našimi tipy na tři lahodné náplně rozhodně nešlápnete vedle.