Pohodlná židle k toaletnímu stolku – kterou si vybrat?

Toaletní stolek vytváří dámský koutek, objevující se stále častěji v českých ložnicích. Slouží jako místo pro make-up, péči o pleť, vlasový styling, přípravu před odchodem ven a uložení kosmetiky. Žádný toaletní stolek se však neobejde bez pohodlného sezení. Jak vybrat židli k toaletnímu stolku?

Prakticky a funkčně – co zvážit při výběru?

Vybrat perfektní židli k toaletnímu stolku není jednoduché. Na trhu je mnoho modelů a v této nabídce je těžké vybrat tu nejlepší židli. Židle by měla nejen hezky vypadat, ale především by měla poskytovat vysoký komfort používání. Je dobré, když je v každém ohledu přizpůsobena potřebám majitele. Musí být pohodlná, praktická a funkční. Vybrat ten správný model proto může být trochu problém. Která toaletní židle je nejlepší?

Hodně záleží na individuálních preferencích, ale klíčové by mělo být, zda bude židle pohodlná. Líčení a kosmetické procedury mohou být časově náročné, vyžadující časté změny polohy. Židle proto musí poskytovat odpovídající úroveň pohodlí a neměla by bránit používání toaletního stolku, bez ohledu na pózu nebo oblečení, které nosíte.

Opěradlo ano nebo ne? Jaký model křesla si vybrat?

Při výběru židle k toaletnímu stolku je na zvážení, zda bude lepší model s opěradlem nebo bez něj. Obojí má své výhody i nevýhody. První možnost je pohodlnější, zejména při dlouhém sezení u toaletního stolku. Opěrák je praktická, můžete na ní pověsit oblečení. Židle s opěradlem je ale poměrně masivní a zabírá hodně místa. To může být v malých ložnicích trochu problém.

Stolička k toaletnímu stolku - materiál a styl

Velký význam má materiál, ze kterého je židlička k toaletnímu stolku vyrobena. Vybírat můžete z dřevěných, kovových i plastových židlí. Vybrat si můžete i model, který kombinuje například kovové nohy s dřevěným opěradlem a sedákem.

Důležité je, aby židle byla stabilní a pečlivě vyrobená. Make-up vyžaduje přesnost a jeho nanášení na viklající se židli může být přinejmenším nepříjemné. Pevná konstrukce židle je základ. Pozor si musíte dát i na čalounění. Některé materiály se snadno zašpiní a těžko se vzniklých skvrn zbavíte. Nábytek musí být snadno čistitelný, aby nebyl problém s krémy nebo pudrem. Nesavé čalounění, které stačí otřít vlhkým hadříkem, je tím nejlepším řešením.

Důležitou roli hraje také styl a barvy židle k toaletnímu stolku. Měl by harmonicky ladit se vzhledem nábytku a uspořádáním místnosti. V rustikálním prostředí může být dobrou volbou proutěné nebo ratanové křeslo. Průhledný plastový model bude dobře fungovat v moderních interiérech. Retro židle k toaletnímu stolku s kovovým rámem by měly fungovat v průmyslovém uspořádání. Míříme-li do glamour stylu, sáhneme po židlích s čalouněním v barvách jako je lahvově zelená, pudrově růžová nebo zlatá. K dekoru ve skandinávském stylu se hodí dřevěné židle v přírodních, světlých barvách.

Křeslo k toaletnímu stolku - pro ty, kteří rádi relaxují

Židle nejsou jedinou možností, kterou si můžete vybrat. Alternativou pro příznivce plného pohodlí je křeslo k toaletnímu stolku. Takový nábytek se skvěle hodí do exkluzivních interiérů. Křeslo pomáhá oddělit zónu pro toaletní stolek v místnosti. Umožňuje vám “oddělit” se od zbytku místnosti. Nejdůležitější však je, že vytváří ještě pohodlnější a útulnější prostředí. Díky tomu lze toaletní stolek využít nejen jako místo pro nanášení make-upu, ale také pro odpočinek.

U křesla si samozřejmě musíte dát pozor na stejné věci jako u židlí. Tento nábytek je také více dekorativní. Možnosti designu čalounění jsou širší díky jeho větší ploše. Prošívání, knoflíky a další dekorace mohou výrazně zvýšit vizuální přitažlivost tohoto nábytku. Nezapomínejte však na vkusný výběr židle k toaletnímu stolku. Oba kusy nábytku k sobě musí stylově ladit. Židle je štíhlejší, subtilnější a křeslo více masivnější. Je těžké ho přenést. Potřebuje více prostoru. Jeho uspořádání u toaletního stolku proto může být docela problém. Jistým kompromisem jsou křesla, jejichž sedák a opěrák připomínají křesla, ale jsou posazeny na vysokých nohách jako u tradičních židlí.

Praktická volba - tedy taburet k toaletnímu stolku

Možností je však více. Židle a křesla nejsou jediným nábytkem do ložnice, který může stát vedle toaletního stolku. Alternativou je také puf, lavice nebo taburet. Posledně jmenovaný nábytek se zdá být obzvláště atraktivní. Proč?

Za prvé, taburet je pohodlný nábytek. Je měkký a pohodlný na sezení. Nemá zádovou opěrku, ale dá se snadno přemisťovat. Je kompaktní a tím mobilní a funkční. Jeho malá velikost umožňuje snadné zasunutí pod kosmetický stolek. Tam, kde je málo místa, je taburetka perfektní. Navíc může sloužit jako další úkryt pro různé doplňky a věci. Také se dobře esteticky hodí k mnoha různým stylům. Taburet je funkční a vizuálně atraktivní.

Co je tedy k toaletnímu stolku nejlepší – židle, křeslo nebo taburet? Odpověď na tuto otázku závisí na individuálních preferencích. Musíte se zamyslet nad způsobem a frekvencí používání toaletního stolku. Definujte své potřeby a rozpočet. Musíte vzít v úvahu otázky uspořádání a nakonec si vybrat, co je pro vás nejlepší.

K věci můžete přistupovat netypicky. Proč nevyužít ergonomickou kancelářskou židli používanou každý den v domácí kanceláři, pokud je to pro někoho pohodlné? Pokud je pracovní stůl blízko toaletního stolku, nic vám nebrání používat otočnou židli na kolečkách na obou místech. Koneckonců, nejdůležitější je zde pohodlí. A především stojí za to se jím řídit.