Pohřbívání domácího mazlíčka

Doba, kdy po smrti mazlíčka jeho majitelé zvolili pohřeb do země, či kafilérii, pomalu končí. Jak se dnes poslední cesta zvířete řeší?

Majitel zvířete má v zásadě tři možnosti, jak se zachovat. Pokud máte zahradu, zdálo by se, že je postup jasný. Je tu ale řada dalších problémů. Co v momentě, kdy budete případný pozemek prodávat? Až překvapivě mnoho lidí pak volá do krematoria s prosbou o exhumaci a následný žeh těchto pozůstatků. Pokud jste si jistí, že pozemek bude vždy patřit Vám, je třeba brát v úvahu jinou věc, a to vyhlášku o veterinárních a hygienických požadavcích, která pohřbení na zahradě téměř vylučuje. Pokud i toto splníte, zbývá poslední překážka, a to ta mentální. Je celá řada lidí, kteří tělo svého psa či kočky na zahradě nechtějí.

Zvířecí hřbitovy bohužel krachují

Existují majitelé domácích mazlíčků, kteří i přes všechny výše zmíněné problémy chtějí svého miláčka pohřbít do země. V České republice existuje několik hřbitovů, které se soustředí na pohřbívání zvířat. Bohužel, často projekt zvířecího hřbitova buď zkrachuje, nebo je hřbitov jednoduše naplněný. Celá problematika zvířecích hřbitovů je velmi komplikovaná a vyžaduje zásadní podporu místní samosprávy, neboť rozvoj podobných projektů často není v rukou soukromých investorů finančně udržitelný.

Smuteční místnost Zdroj: Krematorium zvířat Brno/archiv

Nechat domácího mazlíčka rozemlít a použít jako hospodářské hnojivo není pro většinu majitelů představitelné

Pokud nebude zvíře pohřbeno do země, je zde zcela racionální a pragmatická možnost, jak s jeho tělem po smrti naložit. Asanační podniky kafilerního typu užívají svozové vozy k nashromáždění uhynulých hospodářských zvířat, zkaženého masa a jiného odpadu, který je následně transportován přímo do kafilérie. Zde pak probíhá proces pomletí, vaření pod tlakem a následně jsou některé látky využity jako například hnojivo na pole. Je pochopitelné, že tuto možnost z citových důvodů využívá jen menšina majitelů.

Možnost pompézní rozlučky nebo jen prosté individuální zpopelnění postupně nahrazuje kafilérii

Dnes je již možné využít služby několika zvířecích krematorií, které v Česku působí. Mezi ty největší patří kromě Krematoria zvířat v Brně také Krematorium zvířat v Praze – Běchovicích. Tato krematoria ročně zpopelní tisíce zvířat a počty neustále rostou. Je však třeba se mít na pozoru, zejména některá nově vzniklá krematoria zvířat příliš neodpovídají vysokým standardům, které zde v roce 2003 nastavilo Krematorium zvířat Brno.

Showroom s urnami Zdroj: Krematorium zvířat Brno/archiv