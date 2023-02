Pomůžeme vám zaplatit účty! To není sen ale realita

Náklady na energie jsou nyní tak vysoké, že si většina z vás láme hlavu, jak to všechno zvládne. Cest je několik, nemusí se tolik topit, více se oblečeme, přejdeme na jiný zdroj tepla. Ale takhle se nedá žít věčně.

Zkuste myslet dlouhodobě a udělejte něco pro vaše pohodlí. Poradíme vám, jak na to!

Už jste slyšeli o kouzelných vločkách?

Minerální systém MAGMARELAX® pochází z vyvřelé horniny - čediče, ze které vytažením jemňoučkých vláken vzniká minerální vata, která neplesniví, nesléhá, nehoří a je odolná proti vlhkosti a plísním a má velmi dlouhou životnost. A k čemu je tento systém určen?

Ideální je izolace střech, protože zaizolovaná střecha nám pomůže udržet teplo pěkně doma.

Minerální izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu z izolačních rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce.

Foukaná minerální izolace MAGMARELAX Zdroj: magmarelax.cz

Jestliže máte nepřístupnou plochou střechu s vyšším sklonem, tzv. pultovou střechu, doporučujeme vytvořit do ní vstupní otvor. Jedná se o osazení vikýře a tím zajištění revizního vstupu do prostoru střechy. Pokud si majitel toto zajistí, jednak může kdykoli izolovat a navíc může v prostoru provést opravy nebo kontroly a zásahy, se kterými by byl bez možnosti vstupu problém. Třeba uhnízdění ptactva, vos, sršňů a podobně.

Mezi opravdu nepřístupné konstrukce patří dvouplášťové střechy panelových domů. Tady bývá nutno vytvořit vstupní otvory do prostoru střechy. Často přijde ke slovu i diamantový brusný kotouč. To když je třeba vyříznout otvor v betonovém panelu. Řešení foukanou izolací je často jediná účinná možnost, jak prostor zateplit. Pokud bychom totiž izolovali horní plášť, hrozí riziko, že zateplení nebude fungovat, protože teplo uteče prázdnou dutinou ještě dříve než narazí na novou vrstvu izolace.

Auto, kterým je minerální izolace MAGMARELAX poháněna hadicí do otvorů. Zdroj: magmarelax.cz

Úplně nová podlaha

Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.

To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se může zafoukat vlnou.

Ideální pro bytové domy se sedlovou střechou nebo pro rodinné domy, které májí s půdou další plány.

Kvalita a výkon je naše priorita

Zateplete dům minerálním Systémem MAGMARELAX®, a zbavte se starostí za vaše účty. Vše je hotové za pár hodin, bez hluku a nepořádku. A hlavně! Jedná se i investici k nezaplacení. Návratnost do 5 let a šetřit začínáte hned!

