Pozor na nevhodné kolo pro dítě

Dětské kolo může být jako kalhoty – příliš velké nebo malé… Pokud sedí správně, je radost na něm jezdit, stejně jako kalhoty nosit. V horším případě zůstanou kalhoty ve skříni a kolo v garáži, ale to nechceme. Jak tedy vybrat vhodné kolo pro dítě? Poradíme vám pár základních věcí, na které je třeba si dát pozor.

Když kupujete první kolo pro dítě, tak váháte, zda mu koupit nové jako „wau“ dárek k narozeninám nebo Vánocům anebo koupit starší. Přece jenom se na něm bude učit jezdit a čtyřleté dítě těžko zhodnotí částku, kterou jste za nové kolo dali. Ať už se rozhodnete tak nebo tak, hlavně nepodceňte velikost kola. Myšlenky „vždyť do něj doroste“, zapuďte.

Bezpečnostní riziko

Základním kritériem je velikost kol, částečně zajištují rovnováhu a stabilitu a hlavně to, jak dítě může z kola sesednout a jak zvládne kolo ovládat. Tabulku velikostí kol vhodné pro výšku, váhu a věk vašeho dítěte najdete v tabulce, kde je vždycky uvedeno například.“Dětské kolo 24´“, kde číslo určuje vnitřní průměr kol. Kolo by také nemělo být příliš těžké, tři nebo čtyř kilový rozdíl v kolech pro dítě vážící dvacet kilogramů je příliš! Mějte stále na mysli to, že tak pečlivý výběr kola děláte kvůli tomu, aby se vaše dítě neleklo a z jízdy na kole mělo strach. Zapomeňte na rady vašich rodičů typu: „no já jsem jezdil na dědově „ukrajině“ a to mi nebylo ani pět!“ Naštěstí dnes jsou v nabídce kola s hliníkovým rámem a ty váží podstatně méně než rámy ocelové.

Pozor, brzdi!

Stejně tak jako naučit dítě se rozjet, je dobré ho naučit zastavit jinak než tak, že položí nohy a brousí botami povrch cesty. Základní jsou brzdy, které zabrzdí kolo pohybem nohy dozadu na šlapce. Všechna dětská kola v malých velikostech jsou vybavena tímto brzdícím systémem. Kolo má i přední brzdu na řidítkách, která se jmenuje ráfková brzda. Zmáčknutí páčky učíme dítě až v okamžiku, kdy ovládá dobře kolo a balanc. A teď pozor: Levná kola prodávaná v obchodních domech mají většinou nekvalitní ráfkové brzdy, které jsou špatně smontované.

Další tip, co nepodcenit

Zásadní pro dítě učící se na kole je stabilita, to jsme už řekli. A v rámci zajištění stability je dobré kupovat pro jezdce-začátečníka kola s pneumatikami ve stylu horských kol, protože na nich může jezdit při nižším tlaku, takže tlumí jízdu a poskytují lepší komfort při jízdě na všech površích.