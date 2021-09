Pozor – tyhle potraviny určitě svému psovi nedávejte

Možná máte doma nenasytu, který sní, na co přijde. Nebo malého zvědavce, který musí všechno ochutnat. Jenže ne všechno, co naši pejskové vyčmuchají, je pro ně jedlé. A pak už jen stačí chvilka naší nepozornosti a neštěstí je na světě.

Psí otravy bohužel patří k častým důvodům návštěvy u veterináře a vinu za ně nejčastěji nese právě majitel. Jak tedy takovým situacím předcházet a co před vaším psem raději schovat pod zámek?

1) Čokoláda

Snad neexistuje domácnost, kde by nebyla. Děti ji milují, dospělí ji milují, a bohužel i pro psy je velmi lákavá, protože obsahuje spoustu tuku. Čokoláda je ale pro psy jedovatá. Hlavním viníkem je v tomto případě alkaloid teobromin, který se vyskytuje v kakaových bobech. Teď zpozorní hlavně milovníci kvalitních čokolád – čím více procentní čokoládu máte, tím více teobrominu obsahuje. Pokud tedy váš čtyřnohý miláček čokoládu někde vyčmuchá, nejprve se ujistěte, jakou čokoládu snědl a kolik jí bylo. V tomto případě nerozhoduje jen množství, ale i koncentrace.

2) Hrozny a rozinky

V čerstvé i sušené formě umí být hroznové kuličky pěkným nepřítelem pro vašeho psa. Pokud by jich snědl větší množství, mohly by mu dokonce selhat ledviny.

3) Avokádo

Jestliže rádi snídáte avokádový toust nebo si děláte guacamole, raději se vždy ujistěte, že na případné „vyluxování“ zbytků nečeká váš čtyřnohý kamarád. Takovou svačinkou by si totiž mohl poškodit svoje srdce.

4) Jídlo od stolu

Asi to myslíte dobře, když svému psovi občas hodíte něco od večeře. Ale ve výsledku mu vaším jídlem, které je pro psa příliš slané, kořeněné a tučné, můžete jenom ublížit. Navíc si kolikrát ani neuvědomíte, že ve vaší večeři můžou být schované ořechy, česnek, cibule, houby nebo třeba alkohol či kofein, které mu můžou způsobit značné zažívací potíže.

5) Lidské léky

Nám sice pomáhají, ale psům můžou ošklivě ublížit. Proto ani v dobré víře svému psovi nepodávejte lidské léky, jako je například Ibalgin, Paralen, Nurofen nebo Coldrex.

6) Pokojové rostliny

Majitelé psů často zapomínají, že v seznamu jedovatých látek si mají evidovat i zelené krásky v květináčích. Takový brambořík, monstera, šplhovník, aloe vera nebo třeba lilie můžou psům, kteří se rozhodnou si na nich pochutnat, způsobit hodně nepříjemné chvilky. Nezapomeňte, že spousta pejsků ráda ochutná i čerstvě spadlý lístek z pokojové květiny. A tak se raději poraďte v květinářství, než sobě a svému pejskovi přinesete domů novou květinu.

Příznaky otravy u psa

Pokud váš pejsek pozřel něco jedovatého, většinou to rychle poznáte podle výrazného zhoršení jeho stavu. Mezi nejčastější příznaky otravy u psa patří úporné zvracení nebo průjem, slabost, apatie, nechuť k jídlu. Typické jsou také křeče, u některých psů zase naopak neschopnost pohybu a slabost svalů.

První pomoc při otravě

Každá otrava je souboj s časem. Čím dřív zasáhnete, tím větší šanci má váš pejsek na přežití. Pokud tedy zjistíte, že váš pes snědl něco, co neměl, co nejdříve u něj vyvolejte zvracení. Můžete mu s tím pomoct třeba tím, že mu po lžičkách podáte 2% roztok peroxidu vodíku nebo mu na kořen jazyka dáte naředěnou hořčici. Co nejdříve také kontaktujte svého veterináře a zajistěte bleskový převoz pacienta.

Pokud ale váš pes snědl nějakou chemikálii nebo na to máte podezření, raději se před vyvoláním zvracení poraďte se svým veterinářem. Zvracení v těchto případech může stav psa ještě zhoršit.

Jak krmit psa po otravě

Taková otrava vám pořádně pocuchá nervy a vašemu pejskovi zažívání. Úspěšnou záchranou psa po otravě problémy často teprve začínají. Je proto důležité, abyste mu podávali kvalitní krmivo, které bude snadno vstřebatelné, méně tučné a bude obsahovat minimum konzervantů a chemie. Bez obav proto sáhněte po zdravých granulích, které jsou lisované za studenta a obsahují navíc probiotika a probiotika. Jeho zažívání můžete nastartovat také probiotickými jogurty, speciálně vyrobenými pro psy.