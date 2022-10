Pracujete na podzim venku? Základem je správně zvolené oblečení pro vaše bezpečí

Podzim je období, kdy teploty začínají prudce klesat dolů. Když se k tomu přidá studený vítr a občasné dešťové přeháňky, není divu, že je nám nejlépe doma s hrnkem teplého nápoje. Někdo ale tu možnost nemá.

Ať už se potřebujete postarat o pořádek na své zahradě nebo jste zaměstnáni na práci venku, bude se vám hodit něco, co vás spolehlivě zahřeje a zároveň ochrání před větrem a deštěm. A toto všechno umí splnit správná softshellová bunda. Sofshell je ideální materiál právě do podzimního nebo i časně jarního počasí.

Jak vybrat správnou pracovní bundu pro podzimní práci venku?

Ovšem není bunda jako bunda. A to, co je nazváno softshellovou bundou nemusí splnit vaše očekávání. Při výběru byste ideální sofshellové bundy bychom se měli zaměřit na několik aspektů. Tím prvním je voděodolnost. Někdy je potřeba být venku i za vlhkého počasí. Zaměřte se nejenom na to, aby byl samotný materiál bundy voděodolný, ale také na zipy. Ty by měly být pogumovány nebo natřeny speciálním materiálem, který i z nich udělá voděodolné a větrem neprofouknutelné materiály. Outdoor softshellové bundy tohle obvykle již mají.

Kvalita bundy je dána také dalšími parametry. Správná „softshellka“ je odolná vůči profouknutí, je prodyšná a pružná, ale příjemná k nošení, snadno se udržuje a je odolná vůči poškození. Se softshellovou bundou Engelbert Strauss získáte všechny výše uvedené parametry.

Pracujete v předklonu?

Pokud je vaše práce venku v podzimním počasí často v předklonu, pak oceníte, když bude bunda delší. Při předklonu tak zajistíte bezpečnost pro svá záda a ledviny, které zůstanou v teple. Díky častému předklánění a narovnávání by mohlo docházet k neustálému odhalování zad. Vy byste si je pořád museli upravovat, což rozhodně nezajišťuje dostatečné pohodlí a zdržuje vás to v práci.

Jak pečovat o sofshellovou bundu?

Drobné nečistoty odstraňte hadříkem. Větší nečistoty ale již budete muset očistit s pomocí pračky. Praní je dokonce žádoucí, protože jen tak odstraníte nečistoty, které jsou usazeny v pórech bundy. Před praním vyprázdněte kapsy a zapněte všechny zipy. Vyplatí se prát bundu samostatně a obrácenou naruby, aby nemohlo dojít k jejímu poškození. Běžné prací prostředky by mohli funkčnost softshellu narušit, použijte proto raději speciální prací přípravky určené na softshell. Aviváž ani sušičku na softshellovou bundu rozhodně nepoužívejte!

Jak prát softshellovou bundu?

Postupujte podle pokynů výrobce. Obvykle se pere na 30 nebo 40 stupňů na šetrné praní. Některé pračky nabízí speciální program na softshellové oblečení – využijte jej! Sušte na ramínku, výsledkem bude rovný materiál. Pokud máte pocit, že funkčnost softshellové bundy už není, co bývala, můžete ji naimpregnovat. Impregnace se prodává ve spreji.

Jsou softshellové bundy voděodolné?

Pokud si vyberete správné softshellové bundy s vysokou kvalitou, pak můžeme říci, že jsou nepromokavé. Musíte ji jen pečlivě vybírat. Takový druh bund obsahuje membránu, která chrání před deštěm a větrem a je prodyšná.