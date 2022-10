Praktické rozmístění kuchyně při větším vaření

Obývací pokoj jste rekonstruovali nebo nově vybavili tak, aby byl útulný, pohodlný a každý tam měl své místo. Možná jste mysleli i na návštěvy. A co kuchyně? Její modernizace vás teprve čeká a vy uvažujete nad tím, jak ji uspořádat, abyste měli vše pěkně po ruce a poradili si i s vařením pro větší počet osob? Čtěte dál, řekneme vám, jak na to!

Na rozmístění kuchyně záleží

Kuchyň můžeme právem označit za srdce domova. Někdo by možná nesouhlasil, protože je pro něj nejdůležitější místností v domě obývací pokoj, jenže právě v kuchyni se odehrává celá řada zásadních věcí. Kuchyň není jen místem, kde se vaří a připravují snídaně a svačiny, ale taky místem, kde se dobře povídá.

A právě na to se často zapomíná. Když přijde na zařizování kuchyně, je třeba si rozmyslet její rozvržení, abyste měli vždy všechno pěkně po ruce, ale zároveň abyste si to vaření užili a aby tam s vámi mohl být i někdo další, se kterým si budete povídat, a přitom společně vařit.

Problém je, že kuchyň každého z nás má jiné dispozice, každý má navíc jiné zvyky a požadavky. Neexistuje univerzální návod na to, kde má stát právě tahle kuchyňská skříňka, jsou ale jistá pravidla, kterých je třeba se držet. No a kdo si není jistý, ten může vsadit na kuchyně na míru.

Jak na uspořádání kuchyně?

Jak zmiňujeme už výše, uspořádání kuchyně se odvíjí zejména od prostoru, který máte k dispozici. Do malé úzké místnosti těžko vměstnáte kuchyňskou linku s ostrůvkem, v rozlehlé kuchyni je zase nesmysl mít jednořadou malou kuchyňskou linku, která se hodí do paneláku.

Kuchyně do L šetří prostor

Rohové kuchyňské linky do tvaru písmene L jsou úsporné, hodí se i do menších prostor. Právě díky nim využijete i jinak nevyužitý roh místnosti a získáte jak dostatek úložného prostoru, tak dostatečnou pracovní plochu.

Víte, že když kuchyň do L dobře poskládáte, budete mít vždy vše pěkně po ruce a mezi jednotlivými zónami nebude zbytečně velká vzdálenost?

Zdroj: xxxlutz.cz

Kuchyně do U vám poskytne dostatek pracovního prostoru

Kuchyně do písmene U se skládají ze tří částí, konkrétně ze dvou protilehlých řad kuchyňské linky a jednoho spojovacího dílu. Délky stran závisí na vašich možnostech, odměnou vám bude velká pracovní plocha.

Kuchyně s ostrůvkem je snem mnoha z nás

Kdo má k dispozici dostatečně velký prostor, ten může vsadit na kuchyň s ostrůvkem, kterou mu všichni kolem budou závidět. Na ostrůvek můžete buď postavit spotřebiče, nebo ho můžete využít jako spojovací díl mezi kuchyní a jídelnou. Hosté nebo další členové rodiny se k němu mohou posadit a povídat si s vámi, děti mohou dělat domácí úkoly a vy je budete mít pod dohledem.

Víte, že kromě výběru uspořádání kuchyně nesmíte zapomenout ani na tzv. kuchyňský trojúhelník?

K čemu vám taky bude, že jste si vybrali kuchyňskou linku, když pak nebudete vědět, jak jednotlivé skříňky poskládat? Inspiraci najdete v kuchyňském trojúhelníku, jehož pomyslné vrcholy tvoří lednice, dřez a sporák. Když je správně rozmístíte, nebudete po kuchyni neustále přebíhat sem a tam.

Lednici byste měli umístit naproti kuchyňské lince, v dostatečné vzdálenosti od ní bude dřez a až pak varná deska. Chladnička a varná deska nebo trouba totiž nesmí být v těsné blízkosti. Na druhou stranu oceníte, když z lednice vyndáte maso nebo ovoce a budete mít poblíž dřez, ve kterém ho můžete omýt, stejně tak když do dřezu potřebujete scedit třeba uvařené těstoviny nebo brambory.